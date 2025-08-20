Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

Muzamel Rahmat
Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

Après un passage mitigé à Milan et des blessures répétées à Wolfsburg, Aster Vranckx vise un nouveau défi.

Annoncé comme l’un des talents belges à suivre, Aster Vranckx peine à trouver de la stabilité. Son départ de Malines pour Wolfsburg en 2021 devait lancer sa carrière au plus haut niveau.

Un an plus tard, le milieu tente l’aventure à l’AC Milan. Prêté pour gagner du temps de jeu, il n’a jamais convaincu Stefano Pioli. Son passage en Serie A reste bref et sans éclat.

Depuis, la malchance s’est invitée dans son parcours. Blessures à répétition, 143 jours d’indisponibilité et seulement 15 matchs disputés la saison passée. Vranckx a vu son ascension freinée de plein fouet.

Nouvelle chance ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Sassuolo serait le club prêt à lui tendre la main. Les négociations avec Wolfsburg seraient avancées et pourraient aboutir rapidement. Pour le joueur, c’est l’opportunité de rebondir.

Vranckx pourrait retrouver de la confiance et continuité. Sassuolo a l’habitude de relancer de jeunes talents en quête d’un second souffle.

