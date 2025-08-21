Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire
Besnik Hasi a déclaré en conférence de presse que si le RSC Anderlecht éliminait l'AEK Athènes, ce serait un "exploit". Pas vraiment les propos que doit tenir un entraîneur du Sporting.

Besnik Hasi sait ce que représente le RSC Anderlecht. Plus de 100 matchs en tant que joueur, un titre de champion en tant qu'entraîneur : le Kosovar est un Mauve pur jus, et il sait que les quatre lettres RSCA signifient encore quelque chose.

Quand il était joueur au Parc Astrid, Besnik Hasi n'aurait jamais craint un adversaire comme l'AEK Athènes. Son Anderlecht regardait les grands d'Europe dans les yeux, et si un entraîneur sous-entendait en conférence de presse que les Mauves étaient outsiders face à un adversaire plus modeste, il se faisait taper sur les doigts.

Anderlecht doit-il craindre l'AEK ? 

Les propos du coach d'Anderlecht ce mercredi en conférence de presse ont donc de quoi surprendre. "Éliminer l'AEK Athènes serait un exploit", a déclaré Hasi. Le mot est lâché. Pour lui, le RSCA est outsider dans cette double confrontation. 

Bien sûr, Hasi a le droit de le penser. Les résultats en championnat sont l'arbre qui cache la forêt : ce RSCA n'est pas bon, et peut voir venir avec inquiétude les duels face au top du championnat. Le derby bruxellois sera un sacré révélateur. 

Mais cet AEK Athènes, s'il compte quelques grands noms (on pense surtout à Luka Jovic et Domagoj Vida, Marin et Koita étant de très bons joueurs à l'échelle du championnat belge mais pas des stars), a peiné à se débarrasser de l'AEK Limassol au tour précédent. Ce n'est pas exactement un rouleau compresseur en Europe.

Fait-on du Sporting le favori dans le barrage à venir ? Non, le BK Häcken l'a prouvé : cette équipe n'a pas le mental nécessaire, quand le scénario se complique, pour se faire violence et passer un véritable écueil. Si l'AEK marque ou s'ils vont en Grèce sans avantage au score, les Mauve & Blanc risquent fort de ne pas jouer l'Europe.

Mais dans un contexte déjà tendu, alors qu'il est critiqué pour ne pas respecter l'ADN du club en termes de fond de jeu, Besnik Hasi aurait dû adopter un autre discours. Pas arrogant - cela aurait pu se retourner contre lui - mais au moins à même de mettre ses joueurs et son public en confiance... 

Suis Anderlecht - AEK Athènes en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

