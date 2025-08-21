Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon



Alessio Cascio et le RFC Liège n'ont pas prolongé leur collaboration cet été. Le joueur a retrouvé de l'embauche en Italie.

L'été a longtemps été indécis pour Alessio Cascio. En fin de contrat au RFC Liège, il n'a finalement pas prolongé l'aventure à Rocourt. L'ailier gauche a été cité avec insistance à Seraing, qu'il connaît bien pour en avoir porté les couleurs durant six ans.

C'est pourtant une destination loin des bords de Meuse qui s'est ouverte à lui. Cascio a en effet rejoint l'équipe de Portogruaro, en quatrième division italienne. Une belle manière de faire honneur à ses racines transalpines.

Très apprécié à Rocourt

Le transfert n'est pas encore officiel, mais le Liégeois de 30 ans est déjà sur place et a déjà disputé un match amical avec sa nouvelle équipe. De quoi lancer sa première aventure hors du football belge.

Formé à Genk jusqu'à ses 18 ans, Cascio a vécu sa première saison professionnelle à Visé, en 2013/2014. Il a ensuite rejoint Seraing, avec qui il a vécu la descente en Nationale 1 et la remontée en Challenger Pro League après quatre saisons.

Alessio Cascio a alors opéré un retour à Visé, pour deux saisons prolifiques en Nationale 1. Il y a deux ans, le RFC Liège lui a permis de retrouver le football professionnel. Il quitte Rocourt après 52 matchs, riches de six buts, cinq assists, et d'une belle cote de popularité auprès des supporters.

