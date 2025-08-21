Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Jeune médian offensif, Fouad Brixi a crevé l'écran avec le RCS Tilffois la saison dernière. Le 1er janvier prochain, il rejoindra l'Espanyol, en Catalogne.

L’été dernier, Fouad Brixi, jeune joueur algéro-irakien né le 17 mai 2004, a rejoint officiellement le noyau U21 du RSC Tilffois, dont l’équipe première évoluait en D3 ACFF.

Rapidement au-dessus du lot chez les jeunes, le médian offensif a terminé la saison avec l’équipe première, où il a inscrit sept buts et délivré dix assists lors des douze derniers matchs.

De la D3 ACFF... à la Liga ?

Vainqueur de Sprimont en finale du tour final et promu en D2 ACFF, le RSC Tilffois ne conservera toutefois pas longtemps son grand talent. Son avenir est même déjà tracé.

En effet, il a déjà trouvé un accord avec... le RCD Espanyol. Il terminera l’année civile à Tilff avant de s’envoler pour l’Espagne le 1er janvier, y signer un contrat de cinq ans et rejoindre sa nouvelle équipe.

Fouad Brixi commencera son aventure en Catalogne avec l’équipe réserve (RCD Espanyol B U23). À terme, il pourrait rejoindre l’équipe première en Liga, qui s’est imposée face à l’Atlético de Madrid lors de la journée d’ouverture (2-1).

