Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Selon Africafoot, le RSC Anderlecht serait intéressé par Cheick Oumar Konaté, latéral droit de Clermont Foot.

e défenseur de 21 ans, arrivé en 2023 dans le club français, est sous contrat jusqu’en juin 2026. Il vaudrait actuellement autour de 2 millions d’euros selon Transfermarkt.

Le directeur sportif d’Anderlecht apprécierait son profil. Le club préparerait une offre de 4 millions d’euros pour recruter le joueur. Considéré comme un défenseur physique avec des qualités offensives, Konaté pourrait, selon Africafoot, représenter une belle plus-value pour l’équipe bruxelloise.

Stabilité défensive

Konaté compte deux sélections avec l’équipe nationale du Mali. Il a été formé à l’académie Jean-Marc Guillou, une institution renommée en Afrique de l’Ouest. Sa force réside dans sa solidité défensive et sa capacité à relancer rapidement sur les côtés.

Les discussions entre Anderlecht et Clermont seraient bien avancées, même si aucun accord officiel n’a encore été confirmé.