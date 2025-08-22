Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Wout Faes pourrait rejoindre la Turquie cet été. La formation turque de Besiktas aurait coché son nom.

Wout Faes veut quitter Leicester City. Le Diable Rouge n'a aucunement l'intention de passer une nouvelle saison complète en EFL Championship.

Peu de rumeurs ont cependant circulé ces dernières semaines. Ce vendredi, Fabrizio Romano révèle que le Besiktas serait intéressé.

Le club aurait fait une approche pour le défenseur central belge. Le joueur de l'Union Berlin Danilho Doekhi est également dans les papiers de Besiktas.

Le joueur belge souhaite boucler un transfert le plus rapidement possible. La Coupe du monde 2026, il veut absolument la disputer et il sait qu'en restant en division deux anglaise cela réduirait ses chances d'y participer. Son prix est fixé à 15 millions d'euros tandis que son contrat avec les Foxes court jusqu'en juin 2027.

Avec le club anglais, il a déjà disputé trois matchs cette saison. Un en EFL Cup et deux en EFL Championship, où il a notamment marqué un but lors de son premier match et délivré une passe décisive lors du second. La Lazio Rome était également un club cité récemment.