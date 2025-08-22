Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Thomas Meunier devrait probablement rester à Lille, malgré les rumeurs de départ. L'international belge a été récemment associé à un possible transfert, mais selon le président Olivier Létang, il restera bien au club.

Thomas Meunier s’était déjà forgé une solide réputation à Lille et est considéré comme un joueur important de l’équipe. Sa présence apporte de la stabilité sur le flanc droit de la défense.

Le président a souligné qu’aucune négociation en cours ne pourrait mener à un départ. "Je pense qu’il restera chez nous et j’en suis très satisfait", a déclaré Olivier Létang.

Encore deux transferts à réaliser

"L’objectif est de conserver nos joueurs. Nous voulons une équipe compétitive. Nous savons qu’il nous reste deux postes à combler et des discussions sont en cours. Nous voulons vraiment choisir le bon profil de joueurs. Nous sommes très attentifs au profil que nous recherchons."

De son côté, Thomas Meunier s’est récemment entraîné pleinement avec le groupe et semble totalement concentré sur son rôle à Lille. Un transfert paraît pour l’instant écarté, même s’il n’est jamais exclu qu’un retournement de situation survienne à la dernière minute.

Pour l’heure, les supporters lillois peuvent compter sur l’expérimenté Belge comme valeur sûre en défense. Sa présence pourrait être cruciale pour les ambitions du club cette saison, tant sur le plan national qu’européen.