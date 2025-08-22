"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

Les fans belges ne peuvent suivre la Jupiler Pro League que via DAZN. Un accord avec les opérateurs télécoms semble de plus en plus improbable, au grand désarroi de toutes les parties concernées.

L’application DAZN reste le seul endroit où les supporters belges peuvent suivre la Jupiler Pro League et la Challenger Pro League, une situation qui déplaît à la plupart d’entre eux.

Aucun accord n’a été conclu avec les opérateurs télécoms, et les perspectives sont peu favorables. Selon De Tijd, en coulisses, la conclusion d’un accord semble de plus en plus improbable.

De nouvelles négociations ont été engagées, mais aucun progrès n’a été réalisé depuis la semaine dernière. Les opérateurs estiment que le coût est trop élevé. De Tijd rapporte que les sociétés télécoms enregistreraient des pertes avec la proposition actuelle de DAZN.

Un accord s'éloigne entre DAZN et les télécoms

"Un élément frappant et assez récent est le pessimisme croissant de toutes les parties impliquées. On dit que la fenêtre se referme, rendant un accord de plus en plus improbable. Plusieurs raisons expliquent cela : presque toutes les compétitions de football ont déjà commencé, et les fans doivent donc savoir à quoi s’attendre. Tout aussi important : les opérateurs télécoms et DAZN basent leurs calculs sur les abonnements entrants et sortants."

Les opérateurs télécoms veulent payer moins, mais "DAZN semble ne plus croire qu’il reste de la marge". Cette situation est préjudiciable pour toutes les parties : Telenet, Proximus, TV Vlaanderen… tous perdent des abonnés. Pourtant, DAZN ne peut pas non plus récupérer une partie de son investissement sans un accord.