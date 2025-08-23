🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

Kevin De Bruyne disputait ce soir son premier match officiel avec Napoli. Et il s'est déjà invité au marquoir.

Kevin De Bruyne sous le maillot de Naples, une image déjà bien ancrée dans la tête des tifosi napolitains depuis les premières apparitions de KDB sous ses nouvelles couleurs en préparation. Place désormais aux choses sérieuses avec le déplacement à Sassuolo pour la reprise de la Serie A.

Pour sa grande première dans le championnat italien, De Bruyne était titulaire dans le coeur du jeu, avec Frank Anguissa, Stanislav Lobotka et Scott McTominay à ses côtés. Dans un rôle très large, De Bruyne était chargé d'alimenter Lorenzo Lucca, remplaçant de Romelu Lukaku en pointe.

Les Napolitains ont bien débuté la rencontre, ouvrant le score à l'issue du premier quart d'heure via McTominay. Dominateur, les visiteurs ont dû attendre le deuxième acte pour faire le break, grâce à un certain...Kevin De Bruyne.

Un coup de patte toujours aussi précis

Plutôt que de s'introduire au football transalpin par un assist signature, le Limbourgeois s'est fait adopter avec un premier but. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir voulu se la jouer donneur d'offrande. C'est un effet sur un coup franc diabolique que le but est tombé. Avec sa trajectoire toujours aussi vicieuse, le ballon non dévié a fini au fond des filets.

Ladies and gentlemen, Kevin De Bruyne has ARRIVED in Naples pic.twitter.com/saVAjPpkX0 — Zain🇧🇩🇵🇸 (@PepsBalls) August 23, 2025

Malgré la position du coup franc le long de la ligne de touche, la magie De Bruyne a déjà frappé. Le Napoli s'impose ainsi 0-2 et prend un bon début dans la campagne de défense de son titre. Mais les prochains adversaires redoubleront sans doute encore de vigilance sur chaque coup franc, même concédé dans un angle ingrat.