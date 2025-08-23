La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"

La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"
Photo: © photonews

Geoffry Hairemans vit une rééducation intensive après sa rupture des ligaments croisés. La blessure est survenue à peine cinq minutes après son retour tant attendu à l'Antwerp, lors d'un match amical contre Willem II.

"J'ai ressenti trois énormes craquements", raconte-t-il dans Het Laatste Nieuws sur le moment où son genou a cédé. Ce qui aurait dû être une joyeuse soirée au Bosuil s'est transformé en cauchemar. C'est qu'Hairemans n'est pas n'importe qui à Anvers : il faisait partie de l'équipe qui a fait remonter le club en première division et s'était montré décisif dans des matchs couperets.

Les supporters étaient en délire lors de son entrée en jeu, mais le conte de fées s'est brusquement arrêté lorsqu'Hairemans a subi la première grave blessure de sa carrière : "Quand je suis sorti du terrain, ma famille était déjà prête", dit-il. "Ils ont même eu plus de difficultés que moi."

Un verdict difficile à encaisser

"Ils sont tous supporters de l'Antwerp et étaient impatients de mon retour." Pour Hairemans lui-même, c'était aussi un coup dur, même s'il est dans un premier temps resté plein d'espoir. "Je n'avais pas mal et pensais que ce n'était peut-être pas si grave."

Cet espoir a vite été anéanti. Une IRM à l'hôpital a confirmé le diagnostic grave et quand son genou a commencé à enfler cette même nuit, il a su qu'une opération était inévitable. "À ce moment-là, j'étais très mal", avoue-t-il. "J'étais tellement content de rejouer au Bosuil. Je n'en revenais pas".

Mais le garçon a du caractère. "J'ai vite changé de mentalité. Quelques jours plus tard, j'étais déjà à la salle de sport pour arriver le plus fort possible à l'opération. Cela a fonctionné, ma récupération se déroule bien".

