🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

L'AC Milan a entamé sa saison de Serie A par une défaite face à Cremonese (1-2). Le Diable Rouge Alexis Saelemaekers, qui a disputé toute la rencontre, a pris la parole au micro de son club (Milan TV) après le mauvais résultat des Milanais.

Ce n'était évidemment pas le scénario de début de saison prévu : "Nous ne nous attendions pas à ça. Nous avons travaillé dur pendant la semaine, mais dans le football, tu ne peux jamais savoir sur quel type d'adversaire tu vas tomber."

"Maintenant nous devons nous relever tous ensemble, en tant que groupe, et nous préparer pour la prochaine rencontre," poursuit-il.

Alexis Saelemaekers tente d'expliquer ce qui a pêché : "Je pense que nous avons eu les occasions, mais nous n'avons pas eu assez d'agressivité face au but."

Déjà concentré sur le prochain match ?

Le prochain match de l'AC Milan sera vendredi prochain contre Lecce. Le joueur belge pense déjà à cette prochaine échéance : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus, mais maintenant c'est le passé. Nous devons oublier ce match et penser à Lecce."

Les erreurs commises par son équipe seront analysées au crible afin de ne plus les commettre : "Oui, évidemment. Ce sera un travail vidéo avec le coach et nous repartirons d'ici pour nous relever tous ensemble."