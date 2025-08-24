Analyse Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

Scott Crabbé depuis La Louvière
| 0 réaction
Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL peut être fière de son match face à l'Union Saint-Gilloise. Les prestations individuelles des Loups, c'est ici.

Peano (6) : Deux solides parades face à Kevin Rodriguez, bien moins à son aise dans le jeu au pied avec plusieurs relances catastrophiques

Maisonneuve (6,5) : sans tomber dans le jeu de mot trop facile, a tenu la baraque derrière, avec de sa solidité habituelle dans les duels malgré la vitesse et les capacités de Rodriguez dans le jeu aérien

Lire aussi… Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

Faye (6) : sans fioriture à la relance, petite frayeur avec une déviation forçant Peano à intervenir sur un coup franc unioniste

Lamego (7,5) : sa vitesse fait énormément de bien à la défense des Verts, il s'est encore montré très autoritaire face à Florucz et l'a immédiatement sorti de son match

Liongola (7) : a parfois dû se montrer plus prudent qu'à l'accoutumée dans ses envolées sur le flanc mais très appliqué défensivement et très prompt pour amorcer des transitions

Pau (6,5) : très sobre mais au bon endroit pour gratter bon nombre de ballons, avec quelques incursions offensives en prime

Lahssaini (8) : survolté dans l'entrejeu, toujours dans les chevilles des milieux saint-gillois, tout en cherchant toujours à jouer vers l'avant

Maës (7) : assez volontaire, souvent sollicité pour créer des supériorités numériques sur le côté gauche.

Lutonda (7) : Ne perd que très rarement le ballon lorsqu'il le reçoit malgré quelques touches parfois excessives, beau match dans le match avec Khalaili

Guindo (7,5) : Parfois un contrôle de trop dans le dernier geste mais très présent dans le rectangle pour amener de la pression sur les centres et provoquer des phases arrêtées

Mendy (5,5) : très filou pour venir surprendre l'entrejeu de l'Union mais peu en réussite dans le dernier tiers du terrain. Remplacé à la mi-temps.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Union SG

Plus de news

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

21:00
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

20:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

22:40
Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

23:00
Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

22:40
La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

21:40
🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

22:20
L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

22:00
David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

20:45
Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

20:00
Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

19:30
"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

19:00
🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

18:30
Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

18:00
Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

17:30
5
Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

17:00
1
David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

16:30
Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

16:00
2
Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

15:28
🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

15:00
Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

14:01
La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

14:30
Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution" Interview

Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution"

13:30
Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

13:06
"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

12:30
3
Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

11:20
Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

12:00
🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

11:00
6
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

10:00
Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

10:30
Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

09:30
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
1
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

08:44
Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved