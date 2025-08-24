Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

La RAAL peut être fière de son match face à l'Union Saint-Gilloise. Les prestations individuelles des Loups, c'est ici.

Peano (6) : Deux solides parades face à Kevin Rodriguez, bien moins à son aise dans le jeu au pied avec plusieurs relances catastrophiques

Maisonneuve (6,5) : sans tomber dans le jeu de mot trop facile, a tenu la baraque derrière, avec de sa solidité habituelle dans les duels malgré la vitesse et les capacités de Rodriguez dans le jeu aérien



Faye (6) : sans fioriture à la relance, petite frayeur avec une déviation forçant Peano à intervenir sur un coup franc unioniste

Lamego (7,5) : sa vitesse fait énormément de bien à la défense des Verts, il s'est encore montré très autoritaire face à Florucz et l'a immédiatement sorti de son match

Liongola (7) : a parfois dû se montrer plus prudent qu'à l'accoutumée dans ses envolées sur le flanc mais très appliqué défensivement et très prompt pour amorcer des transitions

Pau (6,5) : très sobre mais au bon endroit pour gratter bon nombre de ballons, avec quelques incursions offensives en prime

Lahssaini (8) : survolté dans l'entrejeu, toujours dans les chevilles des milieux saint-gillois, tout en cherchant toujours à jouer vers l'avant

Maës (7) : assez volontaire, souvent sollicité pour créer des supériorités numériques sur le côté gauche.

Lutonda (7) : Ne perd que très rarement le ballon lorsqu'il le reçoit malgré quelques touches parfois excessives, beau match dans le match avec Khalaili

Guindo (7,5) : Parfois un contrôle de trop dans le dernier geste mais très présent dans le rectangle pour amener de la pression sur les centres et provoquer des phases arrêtées

Mendy (5,5) : très filou pour venir surprendre l'entrejeu de l'Union mais peu en réussite dans le dernier tiers du terrain. Remplacé à la mi-temps.