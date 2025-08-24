L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'AC Milan renonce à la venue de Victor Boniface. Des problèmes sont apparus lors de la visite médicale, ce qui entraîne l'annulation du prêt avec option d'achat.

L’AC Milan était encore à la recherche d’un nouvel attaquant, et s’était tourné vers Victor Boniface. L’attaquant nigérian était apparu sur les radars du club milanais et un transfert semblait en bonne voie.

Le Bayer Leverkusen, actuel employeur de Boniface, avait trouvé un accord de principe avec l’AC Milan. Dans ce genre de cas, un transfert se concrétise presque toujours.

Il s’agissait d’un prêt, avoisinant les 5 millions d’euros, avec une option d’achat estimée à environ 24 millions d’euros. Mais tout cela ne se fera finalement pas.

En effet, selon le média allemand Kicker, l’AC Milan a renoncé au transfert en raison de problèmes lors de la visite médicale. À noter que le joueur a déjà connu plusieurs blessures graves dans sa carrière, notamment deux ruptures des ligaments croisés du genou.

En Allemagne, à Leverkusen, il traîne également un passé médical chargé. Le Nigérian aurait passé pas moins de quatre examens médicaux. L'AC Milan ne souhaite prendre aucun risque.