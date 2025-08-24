L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'AC Milan renonce à la venue de Victor Boniface. Des problèmes sont apparus lors de la visite médicale, ce qui entraîne l'annulation du prêt avec option d'achat.

L’AC Milan était encore à la recherche d’un nouvel attaquant, et s’était tourné vers Victor Boniface. L’attaquant nigérian était apparu sur les radars du club milanais et un transfert semblait en bonne voie.

Le Bayer Leverkusen, actuel employeur de Boniface, avait trouvé un accord de principe avec l’AC Milan. Dans ce genre de cas, un transfert se concrétise presque toujours.

Il s’agissait d’un prêt, avoisinant les 5 millions d’euros, avec une option d’achat estimée à environ 24 millions d’euros. Mais tout cela ne se fera finalement pas.

En effet, selon le média allemand Kicker, l’AC Milan a renoncé au transfert en raison de problèmes lors de la visite médicale. À noter que le joueur a déjà connu plusieurs blessures graves dans sa carrière, notamment deux ruptures des ligaments croisés du genou.

En Allemagne, à Leverkusen, il traîne également un passé médical chargé. Le Nigérian aurait passé pas moins de quatre examens médicaux. L'AC Milan ne souhaite prendre aucun risque.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayer Leverkusen
Hoffenheim
Victor Okoh Boniface

Plus de news

Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

22:40
Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

22:40
🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

22:20
Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union Analyse

Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

21:20
1
La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

21:40
Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

21:00
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

20:31
David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

20:45
Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

20:00
Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

19:30
"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

19:00
🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

18:30
Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

18:00
Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

17:30
5
Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

17:00
1
David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

16:30
Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

16:00
2
Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

23/08
Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

15:28
🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

15:00
La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

14:30
Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

14:01
Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution" Interview

Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution"

13:30
Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

13:06
"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

12:30
3
Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

12:00
Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

11:20
🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

11:00
6
Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

10:30
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

10:00
Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

09:30
Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

08:44
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 1
Bayern Munich Bayern Munich 6-0 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 2-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Hoffenheim Hoffenheim
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 4-1 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1-3 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 1-3 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 3-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved