Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne
Pour son premier match de Serie A avec Naples, Kevin De Bruyne a marqué et réalisé une belle prestation. La presse italienne est déjà sous le charme du maestro belge.

Un coup franc et déjà un premier but pour Kevin De Bruyne avec le Napoli. À Sassuolo, le Belge a offert le 0-2 à son équipe. Un succès qui pose les bases et lance parfaitement l’ère Conte.

Privé de Romelu Lukaku pour plusieurs mois, Naples a malgré tout affiché une belle solidité. De Bruyne a rythmé le jeu et montré qu’il était prêt à prendre le relais dans un championnat qu'il découvre cette saison.

Un début réussi

Après la rencontre, le Belge exprimait sa joie tout en restant mesuré. "Je suis très heureux d’avoir marqué, surtout parce que c’était un but important. Nous aurions pu faire encore mieux, mais il était important de commencer par une victoire", a-t-il confié.

Le numéro 11 a insisté sur son adaptation. "Le jeu est différent en Italie et en Premier League. Je dois être bon pour aider l’équipe, plutôt que de laisser mes coéquipiers m’aider. Je travaille dur et j’ai beaucoup confiance en l’avenir."

En Italie, la presse n’a pas manqué de saluer son impact. "La classe est là", écrit la Gazzetta dello Sport. "De Bruyne a illuminé le premier match de championnat de Naples."

