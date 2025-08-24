Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Zulte Waregem peine en Pro League. Trois matchs à la maison et un seul point. Samedi, le STVV a infligé un nouveau revers au club 0-2.

Sven Vandenbroeck n’a pas cherché d’excuses et s’est montré lucide après la rencontre. "À partir du moment où c’est à nous de faire le jeu, ça devient compliqué. Ceux qui s’attendent à voir du football spectaculaire seront souvent déçus cette saison", a-t-il reconnu. "On doit surtout rester pragmatiques et prendre des points quand c’est possible."

Le coach refuse de se résigner et appelle la direction à bouger. "Je ne demande pas forcément des renforts pour améliorer les stats, mais pour accélérer notre progression. Il faut penser à moyen terme. Ce n’est pas un processus d’une ou deux semaines, mais de plusieurs mois."



Lire aussi… Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Travailler pour l’an prochain

Même si une réforme du championnat se profile, avec peut-être aucune descente directe cette saison, Vandenbroeck ne veut pas que ça serve d’excuse. "Si, au sein du club, on estime que le niveau actuel suffit, il faut le dire clairement. Mais pour moi, il faut continuer à avancer."

Concernant le milieu de terrain Nnadi, averti une quatrième fois, l’entraîneur a montré de la compréhension. "Son style de jeu est naturellement agressif. Il sort du lot et on a besoin de lui. Mais l’accumulation de cartons peut devenir un problème à long terme."

Avant la trêve internationale, une dernière sortie attend son équipe sur la pelouse du Racing Genk. "Nous n’avons rien à perdre là-bas", a conclu Vandenbroeck avec une touche d’optimisme. "Peut-être qu’on pourra créer la surprise et regagner un peu de confiance."