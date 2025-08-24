Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zulte Waregem peine en Pro League. Trois matchs à la maison et un seul point. Samedi, le STVV a infligé un nouveau revers au club 0-2.

Sven Vandenbroeck n’a pas cherché d’excuses et s’est montré lucide après la rencontre. "À partir du moment où c’est à nous de faire le jeu, ça devient compliqué. Ceux qui s’attendent à voir du football spectaculaire seront souvent déçus cette saison", a-t-il reconnu. "On doit surtout rester pragmatiques et prendre des points quand c’est possible."

Le coach refuse de se résigner et appelle la direction à bouger. "Je ne demande pas forcément des renforts pour améliorer les stats, mais pour accélérer notre progression. Il faut penser à moyen terme. Ce n’est pas un processus d’une ou deux semaines, mais de plusieurs mois."

Lire aussi… Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Travailler pour l’an prochain

Même si une réforme du championnat se profile, avec peut-être aucune descente directe cette saison, Vandenbroeck ne veut pas que ça serve d’excuse. "Si, au sein du club, on estime que le niveau actuel suffit, il faut le dire clairement. Mais pour moi, il faut continuer à avancer."

Concernant le milieu de terrain Nnadi, averti une quatrième fois, l’entraîneur a montré de la compréhension. "Son style de jeu est naturellement agressif. Il sort du lot et on a besoin de lui. Mais l’accumulation de cartons peut devenir un problème à long terme."

Avant la trêve internationale, une dernière sortie attend son équipe sur la pelouse du Racing Genk. "Nous n’avons rien à perdre là-bas", a conclu Vandenbroeck avec une touche d’optimisme. "Peut-être qu’on pourra créer la surprise et regagner un peu de confiance."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

11:20
"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

12:30
Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

23:02
Rodriguez maintenu ? Gueulette de retour ? Les compositions probables de RAAL - Union

Rodriguez maintenu ? Gueulette de retour ? Les compositions probables de RAAL - Union

11:40
Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

12:00
🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

11:00
5
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

10:00
Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

10:30
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
1
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

08:44
Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

07:40
🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête Interview

🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête

07:00
🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

07:20
🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle Interview

🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

21:40
Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

22:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

21:20
L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

22:05
Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

21:00
1
Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

21:20
La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle Analyse

La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

20:40
11
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

20:11
Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

19:51
1
🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

20:25
"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

19:30
"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel Interview

"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel

19:00
"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

19:20
1
"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

18:40
"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

18:20
Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

17:40
Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

17:20
Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

18:03
Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

16:00
1
Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

17:00
Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved