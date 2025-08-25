"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

Kevin De Bruyne est revenu sur son premier souvenir lié au football et son enfance dans une interview accordée au Corriere della Sera.

Le premier souvenir de Kevin De Bruyne quand il suivait le football étant petit remonte à 1998 : "La Coupe du monde 1998 : Angleterre-Argentine et le but d’Owen. C’était mon idole. J’avais environ 7 ans et c’est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du football."

Sans surprise, KDB a expliqué qu'il était plutôt réservé durant son enfance : "Je le suis encore. Si je me sens à l’aise, je peux aussi être drôle. Je me sens bien avec mes amis et ma famille, dans mon espace. J’ai besoin de calme autour de moi : être avec ma famille, voir mes deux fils jouer au football."



"Je dois encore bien m’adapter à Naples. Dans ma vie privée, je cherche la sérénité pour affronter la frénésie du football," poursuit-il.

J’ai quitté la maison à 14 ans pour aller de l’autre côté de la Belgique et vivre dans une famille d’accueil

Le Diable Rouge a également parlé de sa famille et de ce que faisaient ses parents : "Maman au foyer, mon père travaillait en usine, rien d’extraordinaire. J’ai quitté la maison à 14 ans pour aller de l’autre côté de la Belgique et vivre dans une famille d’accueil, juste pour jouer au football."

"C’était une décision difficile pour eux. Maintenant, en tant que père, je comprends. Si dans quelques années mon fils me demandait de partir, ce ne serait pas simple. Aujourd’hui, mon père travaille avec moi, il m’aide dans mes investissements."