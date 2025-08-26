Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois
Malines s'est incliné 2-1 à l'Antwerp, réduit à dix, et a appris une nouvelle encore plus mauvaise : Halil Özdemir s'est fracturé la clavicule et sera absent plusieurs mois.
Malines a subi une défaite difficile à digérer à l'Antwerp, dimanche. Le Great Old a été réduit à dix après l'expulsion de Dennis Praet, alors que le score était de 1-1.
Mais au lieu de profiter de sa supériorité numérique, Malines a vu une équipe anversoise diminuée remporter les trois points au Bosuil, grâce au superbe but de Mahamadou Doumbia à dix minutes de la fin du temps réglementaire.
Halil Özdemir absent plusieurs mois à Malines
Finalement, les Malinwa ont tenté de forcer le partage avec une ultime offensive, en vain. À la dernière minute, Halil Özdemir s'est écroulé après un tacle. Resté au sol, il a immédiatement inquiété ses coéquipiers et le staff médical.
Heureusement pour lui, le match touchait à sa fin. Mais Özdemir s'est bien blessé à l'épaule et a dû être pris en charge. En ce début de semaine, Malines a annoncé une nouvelle inquiétante concernant son état.
"Sa chute a entraîné une luxation de la clavicule. Halil sera opéré demain, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois", a communiqué le club. Le milieu avait participé à toutes les rencontres depuis le début de la saison, à chaque fois en montant au jeu.
Aan het einde van de wedstrijd tegen Antwerp kwam Halil Özdemir ongelukkig neer na een duel. Zijn val leidde tot een ontwrichting van het sleutelbeen. Morgen ondergaat Halil een operatie waardoor hij enkele maanden out is.— KV Mechelen (@kvmechelen) August 25, 2025
We wensen Halil een zo spoedig mogelijk herstel 👊 pic.twitter.com/lHgnKmrcWI
