Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Malines s'est incliné 2-1 à l'Antwerp, réduit à dix, et a appris une nouvelle encore plus mauvaise : Halil Özdemir s'est fracturé la clavicule et sera absent plusieurs mois.

Malines a subi une défaite difficile à digérer à l'Antwerp, dimanche. Le Great Old a été réduit à dix après l'expulsion de Dennis Praet, alors que le score était de 1-1.

Mais au lieu de profiter de sa supériorité numérique, Malines a vu une équipe anversoise diminuée remporter les trois points au Bosuil, grâce au superbe but de Mahamadou Doumbia à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Halil Özdemir absent plusieurs mois à Malines

Finalement, les Malinwa ont tenté de forcer le partage avec une ultime offensive, en vain. À la dernière minute, Halil Özdemir s'est écroulé après un tacle. Resté au sol, il a immédiatement inquiété ses coéquipiers et le staff médical.

Heureusement pour lui, le match touchait à sa fin. Mais Özdemir s'est bien blessé à l'épaule et a dû être pris en charge. En ce début de semaine, Malines a annoncé une nouvelle inquiétante concernant son état.

"Sa chute a entraîné une luxation de la clavicule. Halil sera opéré demain, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois", a communiqué le club. Le milieu avait participé à toutes les rencontres depuis le début de la saison, à chaque fois en montant au jeu.