Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Malines! 1464

Malines s'est incliné 2-1 à l'Antwerp, réduit à dix, et a appris une nouvelle encore plus mauvaise : Halil Özdemir s'est fracturé la clavicule et sera absent plusieurs mois.

Malines a subi une défaite difficile à digérer à l'Antwerp, dimanche. Le Great Old a été réduit à dix après l'expulsion de Dennis Praet, alors que le score était de 1-1.

Mais au lieu de profiter de sa supériorité numérique, Malines a vu une équipe anversoise diminuée remporter les trois points au Bosuil, grâce au superbe but de Mahamadou Doumbia à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Halil Özdemir absent plusieurs mois à Malines

Finalement, les Malinwa ont tenté de forcer le partage avec une ultime offensive, en vain. À la dernière minute, Halil Özdemir s'est écroulé après un tacle. Resté au sol, il a immédiatement inquiété ses coéquipiers et le staff médical.

Heureusement pour lui, le match touchait à sa fin. Mais Özdemir s'est bien blessé à l'épaule et a dû être pris en charge. En ce début de semaine, Malines a annoncé une nouvelle inquiétante concernant son état.

"Sa chute a entraîné une luxation de la clavicule. Halil sera opéré demain, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois", a communiqué le club. Le milieu avait participé à toutes les rencontres depuis le début de la saison, à chaque fois en montant au jeu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Halil Ozdemir

Plus de news

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Aziz - Janssen - Stulic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Aziz - Janssen - Stulic

15:00
Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

13:30
C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

15:00
Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique" Interview

Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

14:40
Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

14:20
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

10:30
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
3
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

18:00
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved