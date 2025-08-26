Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche
Avec le Sturm Graz, Dimitri Lavalée a lourdement chuté lors du match aller des barrages de Ligue des Champions, battu 5-0 par Bodø/Glimt en Norvège. Les Autrichiens devront réaliser un véritable exploit au retour pour espérer atteindre la phase de ligue.

Formé à l’académie du Standard, où il a effectué ses débuts professionnels, Dimitri Lavalée a rejoint le Sturm Graz en septembre 2023, d’abord prêté par Malines, avant d’être transféré définitivement l’été dernier pour 700 000 €.

Dès sa première saison, le défenseur central d'aujourd'hui 28 ans s’est imposé comme un cadre en Autriche, réussissant l’exploit de ravir deux titres consécutifs au Red Bull Salzbourg. Une performance d’autant plus marquante que le club de Red Bull n’avait été privé du championnat qu’une seule fois entre 2011-2012 et 2022-2023, au profit de l’Austria Vienne.

Le Sturm Graz de Dimitri Lavalée peut-il créer l’exploit ?

En 2023-2024, le Sturm s’était incliné en huitièmes de finale de la Conference League face au LOSC. La saison dernière, en Ligue des Champions, le champion d’Autriche avait terminé 30e de la phase de ligue, décrochant des succès contre Girona et Leipzig, mais concédant six défaites, dont une face au Club de Bruges.

Cette saison, l’Autriche ayant perdu des places au coefficient UEFA, son champion doit désormais passer par les barrages pour atteindre la phase de groupes de la C1. Le tirage a offert au Sturm Graz un adversaire intermédiaire : les Norvégiens de Bodø/Glimt.

Un duel qui paraissait abordable, mais qui a tourné au cauchemar lors du match aller en Norvège : défaite 5-0, avec trois buts encaissés dans la première demi-heure. Lavalée et ses coéquipiers devront accomplir un véritable exploit mardi soir, à 21h00 en Autriche, pour espérer retrouver la phase de groupes de la Ligue des Champions. Dans le cas contraire, ils seront reversés en Europa League.

Suis Sturm Graz - Bodo Glimt en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

