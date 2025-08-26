L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

La direction de l'Olympic Charleroi a decidé de se séparer de son coach Daniel Janackovic. Les résultats étaient trop mauvais.

L’Olympic Charleroi traverse une tempête en ce début de saison en Challenger Pro League. Le club carolo, qui rêvait d’un retour flamboyant dans le football professionnel, vit un cauchemar éveillé.

Trois défaites, un seul but marqué et dix encaissés : le verdict est sans appel. Daniel Janackovic en paie le prix fort, remercié après un passage express sur le banc. Il avait rejoint le club en juin dernier. Le coach français n’a pas trouvé la bonne formule. Ses choix n’ont pas porté leurs fruits et l’équipe a rapidement sombré.

Derniers au classement, les Dogues sont dos au mur. Le club doit réagir vite s’il veut éviter que la saison ne tourne au fiasco.

Une piste ?

Selon L'Avenir, Slavo Muslin pourrait être le prochain entraîneur du club. Le Serbe a une petite expérience en Belgique, il était sur le banc de Lokeren et du Standard de Liège.

Redresser une équipe au bord du gouffre n’a rien de facile. Mais pour l’Olympic Charleroi, c'est une question de survie.