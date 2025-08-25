Mons et Meux éliminés, une P1 qualifiée : les résultats du 5e tour de la Croky Cup et les affiches du 6e tour

Mons et Meux éliminés, une P1 qualifiée : les résultats du 5e tour de la Croky Cup et les affiches du 6e tour
Photo: © photonews

Plusieurs surprises au cinquième tour de la Croky Cup. On note notamment l'élimination du RAEC Mons à Oudenaarde, tandis que Geer (D3 ACFF) est passé tout près de l'exploit à Gullegem.

Une semaine après le quatrième tour, le cinquième tour préliminaire de la Coupe de Belgique, le dernier avant l’entrée des équipes de Challenger Pro League dans la compétition, se tenait ce week-end. 

Au rayon des résultats, que vous pouvez consulter dans leur intégralité ci-dessous, on note l’étonnante élimination du RAEC Mons (D1 ACFF) sur la pelouse du KSV Oudenaarde (D2 VV), ou encore celle du RFC Meux (D1 ACFF) contre le petit poucet de ce cinquième tour, le K.V.C. de Toek. Borsbeke (P1 de Flandre-Orientale). 

Belle performance, en revanche, d’Arquet (D3 ACFF) qui s’est qualifié à Cappellen (D2 VV), et du RCS Brainois (D2 ACFF), vainqueur du Crossing Schaerbeek (D1 ACFF). Enfin, Geer (D3 ACFF), éliminé aux tirs au but, est passé tout près de l’exploit face à Gullegem (D2 VV). 

Les résultats du cinquième tour de la Croky Cup 

Tempo Overijse (D3 VV) – Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) 0-4 
Eendracht Termien (D2 VV) – K.V.K. Westhoek (D2 VV) 2-0 
KFC Voorde-Appelterre (D3 VV) – V.K. Ninove (D1 VV) 1-3 
K.SK. Heist (D2 VV) – K.F.C. Nijlen (D2 VV) 2-0 
R. Knokke F.C. (D1 VV) – K.V.V. Thes Sport Tessenderlo (D1 VV) 1-0 
R. Excelsior Virton (D1 ACFF) – Sporting Hasselt (D1 VV) 3-3 (5-4) 
K. Lyra-Lierse Berlaar (D1 VV) – RFC Wetteren (D2 VV) 2-2 (2-4) 
K. Londerzeel S.K. (D2 VV) – K. Diegem Sport (D1 VV) 2-1 
Hoogstraten V.V. (D1 VV) – K.S.V. Diksmuide (D2 VV) 2-1 
R.C.S. Brainois (D2 ACFF) – Crossing Schaerbeek (D1 ACFF) 3-2 
EWS Schoonbeek-Beverst (D3 VV) – K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) 1-2 
R.F.C. Meux (D1 ACFF) – K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) 1-2 
K.V.C. Jong Lede (D3 VV) – Sportief Rotselaar (D2 VV) 2-0 
R. Cappellen F.C. (D2 VV) – R. Arquet F.C. (D3 ACFF) 0-0 (1-4) 
R.O.C. Meix Dt-Virton (D3 ACFF) – Belisia Bilzen SV (D1 VV) 0-4 
E.S.F.C. du Geer (D3 ACFF) – Football Club Gullegem (D2 VV) 1-1 (4-5) 
K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) – Renaissance A.E.C. Mons (D1 ACFF) 1-0 
Entente Acren Lessines (D2 ACFF) – K.F.C. Merelbeke (D1 VV) 1-2 
K.F.C. Houtvenne (D1 VV) – R.U.S. Binche (D2 ACFF) 2-1 

Au sixième tour, celui qui verra l’entrée en lice des équipes de la Challenger Pro League, Arquet se déplacera à Heist, Tubize-Braine recevra Wetteren, Virton défiera le Beerschot, le RWDM Brussels se rendra à Dessel, Seraing à Houtvenne et l’Olympic Charleroi au RCS Brainois. 

C’est l’AS Eupen qui hérite du petit poucet, le K.V.C. de Toek. Borsbeke, tandis que les Francs Borains se rendront à Ninove et le RFC Liège à Gullegem. Ces rencontres auront lieu le dimanche 7 septembre, pendant la trêve internationale. Retrouvez l'ensemble des affiches de ce sixième tour ci-dessous.

Les affiches du sixième tour de la Croky Cup 

K.SK. Heist (D2 VV) – R. Arquet F.C. (D3 ACFF) 
Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) – RFC Wetteren (D2 VV) 
K.V.C. Jong Lede (D3 VV) – Eendracht Termien (D2 VV) 
R. Excelsior Virton (D1 ACFF) – Beerschot V.A. (II) 
Belisia Bilzen SV (D1 VV) – KSC Lokeren-Temse (II) 
K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) – Racing White Daring Molenbeek (II) 
R. Knokke F.C. (D1 VV) – Lommel SK (II) 
K.F.C. Houtvenne (D1 VV) – FC Seraing (II) 
R.C.S. Brainois (D2 ACFF) – R. Olympic Club Charleroi (II) 
K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) – K. Patro Eisden Maasmechelen (II) 
K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) – KAS Eupen (II) 
Hoogstraten V.V. (D1 VV) – K.V.R.S. Waasland-SK Beveren (II) 
V.K. Ninove (D1 VV) – Francs Borains (II) 
K.F.C. Merelbeke (D1 VV) – Koninklijke Lierse Sportkring (II) 
K. Londerzeel S.K. (D2 VV) – K.V. Kortrijk (II) 
Football Club Gullegem (D2 VV) – R.F.C. de Liège (II) 

