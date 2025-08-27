Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge
Photo: © photonews

L'AC Milan s'intéresse à Dodi Lukebakio, possible remplaçant de Samu Chukwueze, annoncé vers l'Angleterre. L'attaquant belge est vu comme une option sur l'aile ou en soutien de l'attaque.

Selon MARCA, des tests médicaux seraient même déjà prévus dans les prochains jours. Les heures à venir seront donc décisives pour un éventuel transfert, censé apporter plus de profondeur et de vitesse dans l’attaque de l’équipe.

Lukebakio est actuellement titulaire au FC Séville, malgré une récente blessure au mollet. Le club andalou est ouvert à un départ, en partie à cause du faible plafond salarial imposé par La Liga. Séville n’a pu inscrire que douze joueurs pour le championnat, ce qui rend des ventes de joueurs indispensables.

L’attaquant belge représenterait un renfort immédiat pour les Rossoneri, qui ont entamé leur saison par une défaite face à Cremonese. Le transfert avorté de Victor Boniface vers l’Italie a obligé Milan à explorer d’autres pistes.

Milan accélère

En plus de Lukebakio, l’AC Milan s’intéresserait également à Conrad Harder, l’avant-centre danois du Sporting Lisbonne. Adrien Rabiot est aussi évoqué : écarté de l’effectif de Marseille à la suite d’un incident, il pourrait apporter expérience et qualité supplémentaire aux Milanais.

Avec ces renforts, l’AC Milan espère à la fois élargir et affûter son secteur offensif. Lukebakio pourrait ainsi rejoindre un effectif aux ambitions élevées cette saison, alors que le club cherche à rester au niveau de la concurrence en Serie A et en Europe.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

AC Milan
Séville
Dodi Lukebakio

