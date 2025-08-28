Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division
Deviens fan de Manchester United! 1678

Manchester United a de nouveau été humilié. Le club mancunien a été éliminé en Coupe contre une équipe de quatrième division.

Alors que les autres clubs du traditionnel Big Six (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea et Tottenham Hotspur) n’avaient pas encore joué, Manchester United a dû, mercredi, se lancer en Coupe d’Angleterre.

Un match de coupe contre un club de quatrième division

C’était la League Cup, la deuxième compétition de coupe en Angleterre après la FA Cup. Pour son entrée en lice, United affrontait un adversaire modeste : Grimsby Town, club de quatrième division.

Au bout d’une demi-heure, United était mené 2-0. En fin de match, Bryan Mbeumo et Harry Maguire ont sauvé l'équipe, 2-2.

La qualification s’est jouée aux tirs au but. Les recrues phares de l’été, Matheus Cunha et Mbeumo, ont raté leur tir. Une élimination honteuse pour Manchester United.

La pression monte avant Burnley

En championnat aussi, le début est compliqué : un seul point en deux matchs de Premier League. Samedi, United devra absolument battre le promu Burnley à domicile.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Bryan Mbeumo
Matheus Santos Carneiro Da Cunha

Plus de news

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
1
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00
Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

21:40
1
Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

21:20
Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

21:00
Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

20:30
Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

20:00
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

19:30
"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

19:00
1
Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

18:40
1
Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

18:20
2
Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

18:00
"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

17:30
Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?

Il était temps : enfin le grand départ du Racing Genk pour Tolu Arokodare ?

17:00
"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
1
Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

16:00
3
Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

15:30
Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

15:00
Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

14:40
Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

14:20
C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

14:00
1
Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

13:30
La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

13:04
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 3
Chelsea Chelsea 30/08 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 30/08 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 30/08 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 30/08 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 30/08 Everton Everton
Leeds United Leeds United 30/08 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 31/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 31/08 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool Liverpool 31/08 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 31/08 Crystal Palace Crystal Palace
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved