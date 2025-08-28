Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Manchester United a de nouveau été humilié. Le club mancunien a été éliminé en Coupe contre une équipe de quatrième division.

Alors que les autres clubs du traditionnel Big Six (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea et Tottenham Hotspur) n’avaient pas encore joué, Manchester United a dû, mercredi, se lancer en Coupe d’Angleterre.

Un match de coupe contre un club de quatrième division

C’était la League Cup, la deuxième compétition de coupe en Angleterre après la FA Cup. Pour son entrée en lice, United affrontait un adversaire modeste : Grimsby Town, club de quatrième division.

Au bout d’une demi-heure, United était mené 2-0. En fin de match, Bryan Mbeumo et Harry Maguire ont sauvé l'équipe, 2-2.

La qualification s’est jouée aux tirs au but. Les recrues phares de l’été, Matheus Cunha et Mbeumo, ont raté leur tir. Une élimination honteuse pour Manchester United.

La pression monte avant Burnley

En championnat aussi, le début est compliqué : un seul point en deux matchs de Premier League. Samedi, United devra absolument battre le promu Burnley à domicile.