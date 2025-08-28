Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

L'aventure de Souleyman Doumbia aux États-Unis, c'est déjà de l'histoire ancienne. Mais alors qu'en est-il désormais de son avenir au Standard ?

Le prêt de Souleyman Doumbia en MLS au Charlotte FC est déjà terminé. Alors que le joueur franco-ivoirien avait signé pour un an en mars dernier, le club américain a déjà décidé de le renvoyer en bord de Meuse.

Il avait rejoint les États-Unis afin d'obtenir plus de temps de jeu mais aussi pour alléger la masse salariale du Standard. Le club américain prenait 100 % en charge son salaire.

Un départ du Standard ?

Sudinfo révèle que le joueur ne devrait pas rester dans le club liégeois. Son entourage serait à la recherche d'une solution pour lui. Une rupture de contrat n'est pas encore sur la table, mais il pourrait partir librement.

À savoir que son contrat avec le matricule 16 court jusqu'au 30 juin 2026. Arrivé dans la cité ardente en janvier 2024, le latéral gauche a disputé un total de 22 matchs avec le Standard.

Au Charlotte FC, il n'a pris part qu'à 11 rencontres. Il n'a jamais été un véritable titulaire indiscutable.