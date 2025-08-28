Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger
Photo: © photonews
L'aventure de Souleyman Doumbia aux États-Unis, c'est déjà de l'histoire ancienne. Mais alors qu'en est-il désormais de son avenir au Standard ?

Le prêt de Souleyman Doumbia en MLS au Charlotte FC est déjà terminé. Alors que le joueur franco-ivoirien avait signé pour un an en mars dernier, le club américain a déjà décidé de le renvoyer en bord de Meuse.

Il avait rejoint les États-Unis afin d'obtenir plus de temps de jeu mais aussi pour alléger la masse salariale du Standard. Le club américain prenait 100 % en charge son salaire.

Un départ du Standard ?

Sudinfo révèle que le joueur ne devrait pas rester dans le club liégeois. Son entourage serait à la recherche d'une solution pour lui. Une rupture de contrat n'est pas encore sur la table, mais il pourrait partir librement.

À savoir que son contrat avec le matricule 16 court jusqu'au 30 juin 2026. Arrivé dans la cité ardente en janvier 2024, le latéral gauche a disputé un total de 22 matchs avec le Standard. 

Au Charlotte FC, il n'a pris part qu'à 11 rencontres. Il n'a jamais été un véritable titulaire indiscutable. 

Major League Soccer
Major League Soccer
Charlotte FC
Souleyman Doumbia

