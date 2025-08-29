🎥 Le raté du weekend, un but sensationnel et des occasions en pagaille : le Cercle et Saint-Trond font le show

Photo: © photonews

Le Cercle de Bruges et Saint-Trond ont partagé (1-1). La rencontre aurait pu basculer des deux côtés.

Auréolé de son éclatante victoire au Standard, le Cercle de Bruges s'attaquant ce soir à Saint-Trond, leader du classement. Sur leur lancée, les Groen en Zwart ont parfaitement démarré la rencontre, forçant Leo Kokubo à une première parade sur une reprise de Steve Ngoura.

Mais la plus grosse occasion était pour Saint-Trond : sur corner repoussé par le gardien brugeois, Taiga Hata s'est offert le loupé du weekend, en reprenant au-dessus du but une occasion en or au petit rectangle.

Deux équipes qui se tiennent de près

À l'issue d'une première demi-heure assez plaisante, avec du rythme et un pressing à tour de rôle, c'est bien le Cercle qui a pris les commandes grâce à Alan Minda, bien lancé en profondeur par Ngoura (30e, 1-0). Mené pour la première fois de la saison, Saint-Trond n'a douté...que sept minutes.

Les visiteurs sont en effet rapidement revenus dans le coup grâce à une frappe magistrale d'Illias Sebaoui, de quoi regagner les vestiaires sur ce score de 1-1. La deuxième mi-temps a ensuite repris sur les mêmes bases, avec des occasions de chaque côté.

Mais cette fois, les gardiens ont eu le dernier mot. Souvent sollicités, Maxime Delanghe et Leo Kokubo ont assuré le coup, les deux équipes se quittant sur un score de parité. Avec ce point du partage, Saint-Trond pourrait être rejoint par l'Union en tête du classement, le Cercle se hisse quant à lui provisoirement dans le top 6.

STVV
Cercle de Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 30/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
