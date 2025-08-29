Un ancien espoir belge rejoint un club de Liga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Écarté à Leeds United, Largie Ramazani passe sa visite médicale à Valence en vue d'un prêt. Il n'a disputé aucune minute cette saison en Premier League.

Un virage important attend Largie Ramazani. L’ailier belge de 24 ans a passé sa visite médicale à Valence. Il est prêté par Leeds United, qui ne compte pas sur lui cette saison.

Le prêt n'inclut pas une option d'achat. Sur Transfermarkt, la valeur marchande de Ramazani est estimée à 7,5 millions d’euros.

Avant son passage à Leeds, Ramazani avait porté les couleurs de l’UD Almería, en Liga comme en deuxième division. Plus de 100 matchs au compteur et même un but inscrit face au Real Madrid.

À Leeds, la situation est différente. Depuis le début de la saison, le Belge n’a disputé aucune minute en Premier League. Le club lui a fait comprendre qu'il vaut mieux trouver une porte de sortie.

Valence, en quête de renfort offensif, offre à Ramazani une chance de relancer sa carrière. Il connaît bien la Liga grâce à son passage à Almería.