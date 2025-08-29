Vers une reprise ? Un club belge attire des investisseurs japonais

La reprise du Beerschot s'accélère. Selon GvA, les négociations entre un groupe d'investisseurs japonais et le prince saoudien entrent dans leur phase finale.

Dès le printemps, les premiers signes d’intérêt étaient apparus, lorsque des représentants japonais avaient été aperçus dans les loges du Kiel. Depuis, ils sont devenus les principaux candidats au rachat du Beerschot.

Après des mois de silence, les négociations ont beaucoup avancé en coulisses. United World, propriétaire actuel, ainsi que les actionnaires minoritaires Vrancken et Verrellen sont ouverts à une vente. Le prince Abdullah, après sept ans, souhaite passer la main.

Des contacts depuis des mois

Selon la GvA, un accord de principe avait été trouvé il y a plusieurs mois. Depuis, les deux camps ont cherché à tirer le maximum de la transaction : United World veut récupérer une grande partie de ses investissements, tandis que les Japonais tentent d’entrer dans le club dans les conditions les plus avantageuses.

Ce week-end, des représentants des deux parties seront présents au Kiel pour le match contre Lierse. Une des premières négociations en face à face après des mois de discussions en visioconférence.

Les Japonais souhaitent conclure rapidement l’affaire, en vue de la fin du mercato fixée au 8 septembre. Le club pourrait recruter avant la clôture.