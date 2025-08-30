Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

Michel-Ange Balikwisha a fait son choix : il veut représenter la République démocratique du Congo. Le joueur s'est confié dans une interview.

Cette semaine est décidément particulière pour Michel-Ange Balikwisha. Alors qu'il vient de rejoindre le Celtic après quatre années passées à l'Antwerp, le Belgo-Congolais a annoncé ce vendredi son choix de jouer pour la République démocratique du Congo. Il ferme donc définitivement la porte à une sélection avec les Diables Rouges.

Le joueur de 24 ans avait joué pour la Belgique dans les catégories de jeunes. Des U6 aux U21, il avait fièrement porté les couleurs noir, jaune et rouge.

Le milieu offensif l'a annoncé au micro du média congolais Leopardsfoot. "Le Congo a une grande place pour moi. Mon frère a déjà été là-bas, moi pas encore. Mes parents et grands-parents y vont régulièrement au pays. Mais moi, mon petit frère et mes petites sœurs, on n’est pas encore allés. J'aimerais un jour aller en famille et découvrir mon pays."

"Si on me fait appel, je compte dire oui directement," pointe le joueur. "J'ai préféré ne pas parler avant parce que, comme je le dis, moi je ne vais pas téléphoner au coach pour gratter une place. Pour moi, si l’entraîneur m’appelle, c'est une récompense. C'est son équipe, c'est lui qui décide qui va venir."

Aujourd'hui, c'est officiel, mon choix se dirige plus vers le Congo

Son choix était ancré depuis petit, explique-t-il : "Je donnerai le maximum. Beaucoup de gens pensent que je ne veux pas jouer pour le pays, je le veux depuis tout petit. Dans la famille, j'ai été le premier enfant à dire que j’allais jouer pour le Congo un jour. Certes, j'ai joué avec la Belgique parce que je suis ici et donc, en tant que jeune, tu grandis avec ça, mais ce n’est pas ça qui a fait que je ne voulais pas jouer en équipe nationale. Et c'est pour ça que je préfère ‘rassurer tout le monde’."

Voici les mots qui officialisent plus que jamais son choix : "Aujourd'hui, c'est officiel, mon choix se dirige plus vers le Congo parce que c'est ce que je veux depuis longtemps. C'est mon ambition de jouer pour mon pays et, comme je l'avais dit il y a longtemps, ce serait un rêve de jouer avec mon grand frère qui est déjà là-bas."