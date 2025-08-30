Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

Muzamel Rahmat
Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

Le Bayern de Vincent Kompany s'impose à Augsbourg dans la douleur et signe un deuxième succès en Bundesliga.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a cru se faire remonter à Augsbourg. Après une première période parfaitement maîtrisée, les Bavarois se sont imposés 2-3 dans la douleur, lors de la deuxième journée de Bundesliga.

Le Bayern a rapidement imposé son jeu. Après plusieurs occasions, Serge Gnabry a ouvert le score à la 28e minute, bien servi par Harry Kane. Juste avant la pause, Luiz Diaz a fait le break 0-2.

Lire aussi… Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

Au retour des vestiaires, Michael Olise a inscrit le troisième but à la 48e minute. Dans la surface, le Français a feinté le défenseur adverse puis ajusté tranquillement le gardien. Le Bayern pensait avoir plié l’affaire.

Augsbourg a réagi avec fierté. Jakić a réduit l’écart à la 53e minute, avant que Kömür ne relance le suspense à l’approche du dernier quart d’heure. Le Bayern a tremblé mais a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

En tête de la Bundesliga

Avec ce deuxième succès en deux journées, les hommes de Kompany prennent seuls la tête du classement. Un six sur six qui donne confiance.

