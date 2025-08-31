Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

Le Napoli a souffert avant de faire plier Cagliari dans les dernières minutes. Titulaire, Kevin De Bruyne a montré de l'envie mais sans briller.

Le Napoli a dû attendre les dernières secondes pour faire exploser son public. Face à une équipe de Cagliari bien organisée, les hommes d’Antonio Conte ont longtemps dominé sans parvenir à concrétiser.

Kevin De Bruyne, titulaire comme lors de la victoire à Sassuolo, a pris les commandes du jeu. Précis dans ses passes, dangereux sur coup franc, le Belge confirme qu’il s’intègre vite en Serie A.

Malgré cette maîtrise, Naples a manqué d’efficacité. Les occasions se sont succédé mais sans succès. Entré à la place de De Bruyne à la 81e minute, Noa Lang a failli profiter d’une erreur défensive.

C’est Frank Anguissa qui a débloqué le match dans les dernières secondes. Bien placé dans la surface, le Camerounais a ajusté le gardien grâce à un plat du pied. Explosion de joie dans le stade et trois points acquis dans la douleur.

Avec deux victoires en deux matchs, le Napoli signe un départ parfait. Même sans Romelu Lukaku, absent pour plusieurs mois. Pour l’instant, la direction n’a pas trouvé de remplaçant à son attaquant blessé.