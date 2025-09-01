OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

Photo: © photonews

C'est officiel, Ayanda Sishuba est prêté par le Stade Rennais à Montpellier jusqu'en fin de saison. Le jeune talent jouera en Ligue 2 avec le club français.

En manque de temps de jeu à Rennes, le milieu offensif belge de 20 ans cherche à passer un cap dans sa carrière. Il s’engage dans un nouveau défi pour poursuivre sa progression.

Il était arrivé en Bretagne en février après avoir passé six mois au Hellas Vérone en Italie. Il n’a cependant pas réussi à gagner des points auprès du coach rennais Habib Beye.

Ayanda Sishuba n’a connu que deux minutes de jeu en Ligue 1. C’était lors de la large victoire du club breton contre… Montpellier. Il était monté au jeu en remplaçant Arnaud Kalimuendo.

Un prêt sans option d'achat

Le prêt du joueur belge n’est pas assorti d’une option d’achat. Il fera donc son retour à Rennes l’été prochain.

Formé à Lille et Lens, le joueur connaît ainsi une nouvelle aventure dans un club français. Il est également passé à Mouscron lors de sa formation. Depuis la signature de son premier contrat professionnel en décembre 2021, il a intégré l’effectif du RC Lens, du Hellas Vérone et de Rennes.

Ayanda Sishuba

