C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United

Comme annoncé, Senne Lammens a fini par signer à Manchester United. Les Red Devils l'ont annoncé dans la toute fin du mercato.

Lorsque les premières rumeurs ont fait état de l'intérêt de Manchester United, la situation semblait irréelle. Mais c'est désormais un fait : Senne Lammens est un joueur des Red Devils après deux saisons de Pro League dans les jambes.

La qualité de son jeu au pied lui permet de décrocher un transfert de rêve et de rapporter pas moins de 21 millions d'euros à l'Antwerp. Lammens a signé un contrat de cinq ans à Old Trafford et y entrera en concurrence avec André Onana, toujours aussi contesté.



A dream come true

"Je suis extrêmement fier de rejoindre Manchester United ; c'est un rêve devenu réalité. Ces dernières années ont été une aventure extraordinaire ; elle s'achève sur une destination incroyable et, espérons-le, marque le début de quelque chose de spécial", déclare l'ancien espoir du Club de Bruges.

"L'ambiance positive qui règne ici est palpable et je sais que je pourrai apporter une réelle contribution au club dans les années à venir. J'ai hâte de faire connaissance avec mes coéquipiers et de commencer à travailler avec Ruben et le staff technique. C'est l'endroit idéal pour continuer à progresser, grandir avec cette équipe passionnante et atteindre mes objectifs de carrière", conclut le nouveau venu.

Le directeur sportif Jason Wilcox partage son enthousiasme : " Senne est un excellent jeune gardien avec un grand potentiel ; nous sommes ravis qu'il ait choisi de rejoindre Manchester United après l'intérêt marqué de nombreux clubs".