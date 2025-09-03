OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

Avec le départ de Tolu Arokodare, le KRC Genk n'a pas tardé à réagir pour trouver un remplaçant. Le club limbourgeois enregistre l'arrivée de Jusef Erabi.

Le KRC Genk a connu une semaine déjà bien chargée. Tolu Arokodare est officiellement parti à Wolverhampton, tandis que Hyeon-Gyu Oh semblait en passe de rejoindre Stuttgart.

Finalement, le club allemand a fait capoter le transfert, alors que Genk et Stuttgart s’étaient déjà entendus sur le prix. Un coup dur pour le Racing et pour Oh, même si les Limbourgeois pourront encore compter sur lui.

La concurrence en attaque s’annonce désormais relevée, puisque le remplaçant de Tolu est arrivé. Le KRC Genk a annoncé ce mardi après-midi que Jusef Erabi rejoint le club.

Il arrive d'Hammarby en Suède, où il avait fait ses débuts à seulement 18 ans. Quatre ans plus tard, il se prépare à vivre sa première expérience à l’étranger. Il reprend d’ailleurs directement le numéro 99 laissé par Tolu.

"Le KRC Genk est un grand club qui dégage énormément d’ambition et qui veut sans cesse progresser. Cela correspond parfaitement à mon caractère," avance le nouveau joueur limbourgeois.

"J’ai hâte de rencontrer les supporters et de les rendre heureux avec ma passion sur le terrain, avec des buts et de nombreuses victoires, tant en championnat qu’en Europe," conclut-il.