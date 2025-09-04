Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

Éblouissant contre Marseille, Malick Fofana confirme son excellent début de saison à Lyon. Resté cet été malgré l'intérêt de grands clubs, l'ailier belge attire l'attention de l'Inter Milan.

Difficile de passer à côté de Malick Fofana en ce début de saison. Face à Marseille, l’ailier de Lyon a multiplié les accélérations et les dribbles, au point de paraître intouchable.

Plusieurs clubs prestigieux se sont intéressés à son profil, mais Fofana a choisi de rester à Lyon. En trois rencontres de championnat, il a fait parler de lui avec une passe décisive et un but.



Liverpool, le Bayern ou encore Everton ont pensé à lui, mais pour un rôle dans la rotation. Ce qui n'était pas dans les plans de Fofana qui veut passer un cap.

L'Inter a besoin de fraîcheur

En Italie, l’Inter Milan suit son dossier de près. Selon le Corriere dello Sport, le club cherche un joueur offensif capable de déstabiliser en un contre un. Le club voudrait passer à l'action cet hiver.

Avec trois victoires en trois matchs et aucun but concédé, l’OL a parfaitement lancé sa saison. Le jeune Diable Rouge a beaucoup contribué à ce début réussi qui place Lyon en tête du championnat aux côtés du PSG.