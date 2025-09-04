L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

Rayane Bounida fait désormais officiellement partie du noyau A de l'Ajax. Le Belge de 19 ans s'entraînera avec l'équipe première et bénéficiera également d'un programme de développement spécial.

Rayane Bounida joue à l’Ajax depuis l’été 2022. Il est d’abord passé par les équipes de jeunes avant d’intégrer le Jong Ajax. Le Belge de 19 ans évolue encore principalement avec cette équipe aujourd’hui.

Et avec la réserve du club amstellodamois, il se débrouille bien. En 23 matchs, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.

Mais désormais, une nouvelle étape s’ouvre pour Bounida. L’Ajax a annoncé ce jeudi qu’il fait officiellement partie du noyau A à partir de cette saison, en compagnie de Bouwman et Steur.

Concrètement, cela signifie qu’ils s’entraîneront désormais toujours avec l’équipe première. De plus, le club prévoit aussi des "semaines européennes", révèle De Telegraaf.

Ce sont des semaines où ils seront préparés au rythme de deux matchs par semaine. Ils devront alors jouer avec Jong Ajax, participer avec les U19, et, si possible, également gratter des minutes avec l’équipe première.