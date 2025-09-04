L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière
Photo: © photonews
Deviens fan de Ajax! 546

Rayane Bounida fait désormais officiellement partie du noyau A de l'Ajax. Le Belge de 19 ans s'entraînera avec l'équipe première et bénéficiera également d'un programme de développement spécial.

Rayane Bounida joue à l’Ajax depuis l’été 2022. Il est d’abord passé par les équipes de jeunes avant d’intégrer le Jong Ajax. Le Belge de 19 ans évolue encore principalement avec cette équipe aujourd’hui.

Et avec la réserve du club amstellodamois, il se débrouille bien. En 23 matchs, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.

Mais désormais, une nouvelle étape s’ouvre pour Bounida. L’Ajax a annoncé ce jeudi qu’il fait officiellement partie du noyau A à partir de cette saison, en compagnie de Bouwman et Steur.

Concrètement, cela signifie qu’ils s’entraîneront désormais toujours avec l’équipe première. De plus, le club prévoit aussi des "semaines européennes", révèle De Telegraaf.

Ce sont des semaines où ils seront préparés au rythme de deux matchs par semaine. Ils devront alors jouer avec Jong Ajax, participer avec les U19, et, si possible, également gratter des minutes avec l’équipe première.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
Rayane Bounida

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

14:00
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

13:40
"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

13:20
Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

13:00
Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

12:40
Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

12:20
Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

12:00
Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

11:20
Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

11:40
Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40
Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
2
Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

10:20
10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10:00
La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

09:30
Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

09:00
Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

08:30
Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

08:00
Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

07:40
La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

07:20
Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

07:00
Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

23:20
L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

21:00
2
Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

23:20
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

23:00
5
Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

22:20
Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

22:00
"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

21:40
La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

21:20
2
La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

20:40
Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

20:20
L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

19:40
Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

20:00
Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

19:23
1
Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 4
FC Groningen FC Groningen 4-0 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 1-1 Ajax Ajax
Heerenveen Heerenveen 2-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
PSV PSV 0-2 Telstar Telstar
Excelsior Excelsior 1-0 FC Twente FC Twente
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 3-2 NEC NEC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-4 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 0-2 Utrecht Utrecht
NAC NAC 0-1 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved