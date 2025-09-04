Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

Initialement sanctionné plus légèrement, Stijn Stijnen écope finalement de quatre matchs de suspension après les incidents contre Lierse.

En avril 2024, le Patro Eisden Maasmechelen affrontait Lierse. En déplacement, les Limbourgeois s’étaient inclinés 1-0, dans une rencontre marquée par le chaos en bord de terrain.

L’entraîneur du Patro, Stijn Stijnen, s’était adressé au délégué du match, qui n’avait pas apprécié la manière dont il l’avait fait. Dans son rapport, il a décrit l’attitude du coach comme une "conduite menaçante et irrespectueuse".

Stijnen a expliqué qu’il s’était senti provoqué, car le délégué filmait tout. Il affirme avoir été insulté par l’entraîneur de Lierse et par une partie du public.

Sa première sanction se limitait à un stage de gestion de l’agressivité et de communication. Un appel a été introduit par le parquet de l’Union belge, qui demandait un match ferme et l’annulation de trois matchs de sursis.

Cet appel a été entendu, et le Conseil disciplinaire a suivi l’avis du parquet, rapporte Het Nieuwsblad. À partir du 8 septembre, Stijnen sera suspendu pour quatre rencontres.