Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué
Photo: © photonews
Deviens fan de Patro Eisden Maasmechelen! 87

Initialement sanctionné plus légèrement, Stijn Stijnen écope finalement de quatre matchs de suspension après les incidents contre Lierse.

En avril 2024, le Patro Eisden Maasmechelen affrontait Lierse. En déplacement, les Limbourgeois s’étaient inclinés 1-0, dans une rencontre marquée par le chaos en bord de terrain.

L’entraîneur du Patro, Stijn Stijnen, s’était adressé au délégué du match, qui n’avait pas apprécié la manière dont il l’avait fait. Dans son rapport, il a décrit l’attitude du coach comme une "conduite menaçante et irrespectueuse".

Stijnen a expliqué qu’il s’était senti provoqué, car le délégué filmait tout. Il affirme avoir été insulté par l’entraîneur de Lierse et par une partie du public.

Sa première sanction se limitait à un stage de gestion de l’agressivité et de communication. Un appel a été introduit par le parquet de l’Union belge, qui demandait un match ferme et l’annulation de trois matchs de sursis.

Cet appel a été entendu, et le Conseil disciplinaire a suivi l’avis du parquet, rapporte Het Nieuwsblad. À partir du 8 septembre, Stijnen sera suspendu pour quatre rencontres.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Plus de news

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

23:20
Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

23:20
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

23:00
Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

22:20
Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

22:00
"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

21:40
La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

21:20
2
Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

20:20
L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

21:00
2
La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

20:40
L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

19:40
Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

20:00
Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

19:23
Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

19:00
"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

18:40
Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

18:00
Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

18:20
Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

17:30
Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

17:00
4
Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

16:30
"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

16:00
"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

15:30
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

15:00
Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

14:40
📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

14:20
OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

14:00
Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

13:30
"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

13:00
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

12:40
Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

12:20
La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

12:00
75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

11:40
3
Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

11:20
Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

11:00
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 4
KV Courtrai KV Courtrai 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 1-0 Lierse SK Lierse SK
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
FC Liège FC Liège 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 Jong Genk Jong Genk
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved