OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

C'est officiel, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise Cameron Puertas est prêté jusqu'à la fin de la saison par Al-Qadsiah au Werder Brême.

Le milieu offensif rejoint deux de ses anciens coéquipiers avec qui il évoluait dans le club bruxellois. Il y a d'abord Senne Lynen, qui était parti de Saint-Gilles en août 2023 pour signer dans la formation allemande et qui est toujours actuellement sous contrat.

L'autre ex-unioniste qui évolue sous les couleurs du club de Bundesliga est Victor Boniface. Le buteur a signé en prêt en provenance du Bayer Leverkusen pour une saison cet été.

Longtemps cité du côté de l'AC Milan, l’avant-centre n'avait finalement pas signé. Le transfert avait capoté en raison des examens médicaux du Nigérian qui n'ont pas convaincu la formation italienne.

Ils n'oublient pas leur ancien club

Le Werder Brême a partagé une photo sur ses réseaux sociaux, où l'on peut apercevoir les trois hommes réunis. Ils ont pris la pose avec une écharpe de l'Union Saint-Gilloise. De quoi ravir les fans du club champion en titre de Pro League.

La prochaine rencontre officielle de l'équipe allemande aura lieu le dimanche 14 septembre contre le Borussia Mönchengladbach. Victor Boniface et Cameron Puertas pourraient y faire leur grand début.