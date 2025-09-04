OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

C'est officiel, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise Cameron Puertas est prêté jusqu'à la fin de la saison par Al-Qadsiah au Werder Brême.

Le milieu offensif rejoint deux de ses anciens coéquipiers avec qui il évoluait dans le club bruxellois. Il y a d'abord Senne Lynen, qui était parti de Saint-Gilles en août 2023 pour signer dans la formation allemande et qui est toujours actuellement sous contrat.

L'autre ex-unioniste qui évolue sous les couleurs du club de Bundesliga est Victor Boniface. Le buteur a signé en prêt en provenance du Bayer Leverkusen pour une saison cet été.

Longtemps cité du côté de l'AC Milan, l’avant-centre n'avait finalement pas signé. Le transfert avait capoté en raison des examens médicaux du Nigérian qui n'ont pas convaincu la formation italienne.

Ils n'oublient pas leur ancien club

Le Werder Brême a partagé une photo sur ses réseaux sociaux, où l'on peut apercevoir les trois hommes réunis. Ils ont pris la pose avec une écharpe de l'Union Saint-Gilloise. De quoi ravir les fans du club champion en titre de Pro League.

La prochaine rencontre officielle de l'équipe allemande aura lieu le dimanche 14 septembre contre le Borussia Mönchengladbach. Victor Boniface et Cameron Puertas pourraient y faire leur grand début.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

