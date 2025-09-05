Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho
Photo: © photonews

Domenico Tedesco est sans emploi depuis son départ de l'équipe nationale belge, mais cela pourrait bientôt changer. Selon plusieurs médias, l'entraîneur italo-allemand disposerait d'une offre intéressante et semblerait prêt pour un retour.

Après la période Roberto Martínez, Tedesco a eu l’opportunité de diriger les Diables Rouges. Mais après un Euro décevant et une campagne mitigée en Ligue des Nations, la fédération a décidé de mettre fin prématurément à son contrat, pourtant prolongé juste avant l’Euro.

En Turquie, les rumeurs grandissent : Tedesco pourrait devenir le successeur de José Mourinho à Fenerbahçe. Le Portugais a dû quitter son poste après la douloureuse élimination en tours préliminaires de la Ligue des Champions face à Benfica.



Le lien avec Tedesco est surprenant : des noms comme Luciano Spalletti et d’autres entraîneurs de renom ont circulé, mais l’ex-sélectionneur de la Belgique serait actuellement la principale option pour la direction du club stambouliote.

Cependant, le choix n’est pas encore arrêté. Ismail Kartal est également cité. Il a déjà dirigé Fenerbahçe à trois reprises et connaît le club et son environnement mieux que quiconque, ce qui fait de lui, pour certains dirigeants, l’option la plus sûre.

Les prochains jours diront si Tedesco obtiendra réellement sa chance. Un retour sur un banc se profile, même s’il reste à voir s’il sera préféré à l’expérimenté Kartal.

