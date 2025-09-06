Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Luis Suárez, 38 ans, a été suspendu six matchs après son dérapage en finale de Leagues Cup perdue par l'Inter Miami face aux Seattle Sounders.

Luis Suárez n’en a pas fini avec les sanctions. L’attaquant uruguayen a écopé de six matchs de suspension après son dérapage en finale de Leagues Cup. Son équipe, l’Inter Miami, avait lourdement perdu contre les Seattle Sounders 0-3.

L’histoire aurait pu s’arrêter à une défaite, mais Suárez a de nouveau dépassé les limites. Une fois la rencontre terminée, il a perdu son calme, visant un membre du staff par un crachat avant de s’en prendre à un joueur.

Ce n’est pas une première dans la carrière du buteur. Les images de sa morsure sur Branislav Ivanovic avec Liverpool ou celle sur Giorgio Chiellini au Mondial 2014, sont dans toutes les mémoires.

L'attaquant a tenté d’apaiser les choses. Sur ses réseaux, il a présenté ses excuses. Mais le mal est fait.

L'Inter Miami devra se passer de son buteur pendant plusieurs semaines. Une nouvelle polémique qui ternit un peu plus la fin de carrière de l’un des buteurs les plus redoutés de sa génération.