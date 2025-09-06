Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons
Photo: © photonews
Deviens fan de Inter Miami CF! 4

Luis Suárez, 38 ans, a été suspendu six matchs après son dérapage en finale de Leagues Cup perdue par l'Inter Miami face aux Seattle Sounders.

Luis Suárez n’en a pas fini avec les sanctions. L’attaquant uruguayen a écopé de six matchs de suspension après son dérapage en finale de Leagues Cup. Son équipe, l’Inter Miami, avait lourdement perdu contre les Seattle Sounders 0-3.

L’histoire aurait pu s’arrêter à une défaite, mais Suárez a de nouveau dépassé les limites. Une fois la rencontre terminée, il a perdu son calme, visant un membre du staff par un crachat avant de s’en prendre à un joueur.

Ce n’est pas une première dans la carrière du buteur. Les images de sa morsure sur Branislav Ivanovic avec Liverpool ou celle sur Giorgio Chiellini au Mondial 2014, sont dans toutes les mémoires.

L'attaquant a tenté d’apaiser les choses. Sur ses réseaux, il a présenté ses excuses. Mais le mal est fait.

L'Inter Miami devra se passer de son buteur pendant plusieurs semaines. Une nouvelle polémique qui ternit un peu plus la fin de carrière de l’un des buteurs les plus redoutés de sa génération.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Major League Soccer
Major League Soccer Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Inter Miami CF
Luis Suarez

Plus de news

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Skoras - Gano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Skoras - Gano

12:00
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

10:30
"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

10:00
Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

09:30
OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

09:00
Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

08:33
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

08:01
L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

07:40
Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

07:20
Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

07:00
Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

06:30
Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

23:00
Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

22:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

21:57
1
🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

21:40
1
Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

20:30
"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

21:00
Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

20:30
Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

20:00
Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

19:30
1
Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
2
Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

18:20
En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

18:00
Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

17:30
OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

17:00
OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

16:30
Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

16:04
Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

15:40
OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

15:25
Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

15:00
OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

14:20
Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

14:00
4

Plus de news

Les plus populaires

Major League Soccer

 Journée 26
Philadelphia Union Philadelphia Union 3-1 Colorado Rapids Colorado Rapids
D.C. United D.C. United 2-4 Austin FC Austin FC
CF Montreal CF Montreal 1-1 Atlanta United FC Atlanta United FC
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 0-2 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 2-1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
New York Red Bulls New York Red Bulls 2-1 Real Salt Lake Real Salt Lake
FC Cincinnati FC Cincinnati 0-1 Charlotte FC Charlotte FC
New England Revolution New England Revolution 0-2 Los Angeles FC Los Angeles FC
Austin FC Austin FC 1-1 FC Dallas FC Dallas
Chicago Fire Chicago Fire 3-2 St. Louis City St. Louis City
Seattle Sounders Seattle Sounders 5-2 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
Houston Dynamo Houston Dynamo 07/09 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
New York City FC New York City FC 18/09 Columbus Crew Columbus Crew
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved