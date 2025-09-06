"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

L'entraîneur du PSG Luis Enrique s'est fracturé la clavicule lors d'un accident de vélo pendant la trêve internationale.

C’est la trêve internationale, un moment où les joueurs non sélectionnés et les entraîneurs peuvent souffler un peu. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, avait opté pour un moment de repos.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’entraîneur espagnol. Âgé de 55 ans, il s’est fracturé la clavicule après une chute à vélo. Le PSG a communiqué l’information vendredi soir.

"À la suite d’un accident de vélo vendredi, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a été pris en charge par les secours et sera opéré d’une fracture de la clavicule", a indiqué le club.

"Le Paris Saint-Germain exprime tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. De nouvelles informations seront communiquées prochainement", poursuit le communiqué.

En poste depuis 2023, Enrique vise cette saison un troisième titre de champion avec le club parisien. La prochaine rencontre du PSG aura lieu le 14 septembre au Parc des Princes, face au RC Lens.