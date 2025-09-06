OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Zinho Gano quitte Al-Hazem pour rejoindre Al-Raed, en Arabie saoudite. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives la saison dernière, l'attaquant descend en deuxième division.

Zinho Gano a joué pour beaucoup de clubs dans sa carrière, et il vient d’en ajouter un de plus à la liste. L’attaquant belge a récemment signé à Al-Raed, en Arabie saoudite.

Il connaissait le pays puisqu’il évoluait juste avant à Al-Hazem. En signant à Al-Raed, Gano fait un pas en arrière puisque le club évolue en deuxième division saoudienne.

Un pas en arrière malgré de belles statistiques

L’an dernier, il avait quitté Zulte Waregem pour Al-Hazem. Là-bas, il a inscrit 16 buts en 32 matchs, en plus de délivrer cinq passes décisives.

C’était sa première expérience à l’étranger. En Belgique, il a porté les maillots de Bruges, Genk, Courtrai, l'Antwerp, Waasland-Beveren, Ostende ou encore Lommel SK.

Plus jeune, l’avant-centre a porté le maillot des équipes de jeunes de la Belgique, sans jamais rejoindre les Diables Rouges. Il est finalement devenu international avec la Guinée-Bissau.