OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Zinho Gano quitte Al-Hazem pour rejoindre Al-Raed, en Arabie saoudite. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives la saison dernière, l'attaquant descend en deuxième division.

Zinho Gano a joué pour beaucoup de clubs dans sa carrière, et il vient d’en ajouter un de plus à la liste. L’attaquant belge a récemment signé à Al-Raed, en Arabie saoudite.

Il connaissait le pays puisqu’il évoluait juste avant à Al-Hazem. En signant à Al-Raed, Gano fait un pas en arrière puisque le club évolue en deuxième division saoudienne.

Un pas en arrière malgré de belles statistiques

L’an dernier, il avait quitté Zulte Waregem pour Al-Hazem. Là-bas, il a inscrit 16 buts en 32 matchs, en plus de délivrer cinq passes décisives.

C’était sa première expérience à l’étranger. En Belgique, il a porté les maillots de Bruges, Genk, Courtrai, l'Antwerp, Waasland-Beveren, Ostende ou encore Lommel SK.

Plus jeune, l’avant-centre a porté le maillot des équipes de jeunes de la Belgique, sans jamais rejoindre les Diables Rouges. Il est finalement devenu international avec la Guinée-Bissau.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Zulte Waregem
Zinho Gano

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Skoras - Gano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Skoras - Gano

12:00
"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

08:01
L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

07:40
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

10:30
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13
Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

11:00
Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

07:20
"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

10:00
Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

09:30
Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

08:33
Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

07:00
Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

06:30
Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

20:30
Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

22:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

21:57
1
🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

21:40
1
Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

21:20
"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

21:00
Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

20:30
Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

20:00
Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

19:30
1
Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

18:20
Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
2
En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

18:00
Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

15:00
OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

17:00
Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

17:30
OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

16:30
Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

15:40
OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

15:25
Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

16:04
OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

14:20
Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

14:00
4

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved