Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

Photo: © photonews

Andi Zeqiri n'a jamais vraiment eu l'espoir de jouer cette saison au KRC Genk, et cherchait une solution depuis de longs mois. Elle prend enfin forme.

On savait assez vite qu'Andi Zeqiri, rentré de son prêt au Standard, ne retournerait pas à Sclessin, bien trop cher pour les prétentions des Rouches. Mais la situation du Suisse restait toujours aussi incertaine, alors même que le départ de Tolu Arokodare a été compensé par l'arrivée de Jusef Erabi. 

Un départ de Hyeon-Gyu Oh aurait pu laisser des perspectives à Zeqiri, mais le transfert assez fou qui se profilait (28 millions d'euros vers le Bayer Leverkusen) n'a finalement pas eu lieu. Mirisola et Bibout, jeunes formés au club, recevront également du temps de jeu, ce qui exclut toute solution pour l'ex-Rouche.

Et alors que la plupart des championnats ont vu leur mercato fermer ses portes, une solution aurait été trouvée, selon Sacha Tavolieri. Genk aurait en effet trouvé un accord avec le Widzew Łódź, en D1 polonaise. 

Genk devrait toucher environ deux millions d'euros pour Andi Zeqiri. Le club limbourgeois enregistrera donc une légère perte sur l'attaquant, qui était arrivé en 2023 en provenance de Brighton pour un peu moins de trois millions d'euros.

Andi Zeqiri aura disputé 39 matchs pour le Racing Genk (9 buts), et en avait disputé 26 la saison passée en prêt au Standard de Liège pour 10 buts inscrits. 

