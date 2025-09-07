Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Avant le Nouvel An, on riait encore de ses statistiques, mais aujourd'hui Zakaria El Ouahdi est la révélation de Genk et de la Jupiler Pro League. Le piston droit a déjà marqué quatre fois en cinq matchs et est étonnamment en tête du classement des meilleurs buteurs.

Le contraste ne pourrait guère être plus grand. "Après ma première année à Genk, j'avais quatre passes décisives et zéro buts", réfléchit El Ouahdi dans Het Laatste Nieuws. "Je respecte l'opinion de chacun, mais à l'époque, on entendait à droite et à gauche: 'ce gars manque d'efficacité'. J'espère prouver maintenant qu'ils ont tort".

Voir un défenseur meilleur buteur du championnat (à égalité avec Raul Florucz et Thorgan Hazard), voilà qui n'est pas courant. D'autant plus que ses buts ne sont pas des 'tap-in' au petit rectangle : "Je n'ai pas vraiment de secret", sourit-il. "Dès que je sens que je peux marquer, je tire. À un moment donné, tu es convaincu de toi-même. Tu te sens bien et ça vient naturellement. C'est l'histoire connue de la bouteille de ketchup".

Une menace constante sur son flanc

De quoi lui valoir une belle distinction : "Contre Anderlecht, je jouerai avec le taureau d'or dans le dos. Plutôt unique pour un défenseur, à mon avis. Je n'aurais jamais pensé le porter. Je trouvais toujours ça joli quand d'autres joueurs les portaient".

Du taureau d'or à une candidature...pour le Soulier d'Or ? El Ouahdi a de nouveau été nommé pour le prix de joueur du mois, qu'il a déjà remporté en janvier. De quoi en faire un outsider pour la récompense suprême ?

"Si je peux maintenir cette forme et ne pas me blesser, cela pourrait fonctionner", sourit-il. "Bien sûr, la concurrence est forte. Il y a encore d'autres gars qui le méritent, mais je ferai toujours de mon mieux".