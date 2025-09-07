Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2034

Avant le Nouvel An, on riait encore de ses statistiques, mais aujourd'hui Zakaria El Ouahdi est la révélation de Genk et de la Jupiler Pro League. Le piston droit a déjà marqué quatre fois en cinq matchs et est étonnamment en tête du classement des meilleurs buteurs.

Le contraste ne pourrait guère être plus grand. "Après ma première année à Genk, j'avais quatre passes décisives et zéro buts", réfléchit El Ouahdi dans Het Laatste Nieuws. "Je respecte l'opinion de chacun, mais à l'époque, on entendait à droite et à gauche: 'ce gars manque d'efficacité'. J'espère prouver maintenant qu'ils ont tort".

Voir un défenseur meilleur buteur du championnat (à égalité avec Raul Florucz et Thorgan Hazard), voilà qui n'est pas courant. D'autant plus que ses buts ne sont pas des 'tap-in' au petit rectangle : "Je n'ai pas vraiment de secret", sourit-il. "Dès que je sens que je peux marquer, je tire. À un moment donné, tu es convaincu de toi-même. Tu te sens bien et ça vient naturellement. C'est l'histoire connue de la bouteille de ketchup".

Une menace constante sur son flanc

De quoi lui valoir une belle distinction : "Contre Anderlecht, je jouerai avec le taureau d'or dans le dos. Plutôt unique pour un défenseur, à mon avis. Je n'aurais jamais pensé le porter. Je trouvais toujours ça joli quand d'autres joueurs les portaient".

Du taureau d'or à une candidature...pour le Soulier d'Or ? El Ouahdi a de nouveau été nommé pour le prix de joueur du mois, qu'il a déjà remporté en janvier. De quoi en faire un outsider pour la récompense suprême ?

"Si je peux maintenir cette forme et ne pas me blesser, cela pourrait fonctionner", sourit-il. "Bien sûr, la concurrence est forte. Il y a encore d'autres gars qui le méritent, mais je ferai toujours de mon mieux".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Zakaria El Ouahdi

Plus de news

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30
1
"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sobol - Carrasco - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sobol - Carrasco - Salifou

12:00
Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

12:30
Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

12:00
Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

09:30
Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

11:20
Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40
Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

11:00
Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30
L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

10:00
Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

09:00
L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

08:30
Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

08:00
🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

22:00
Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

23:00
Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

22:30
Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

22:00
Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

21:20
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

21:40
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

06/09
Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

21:00
Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

20:30
L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

19:30
Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

20:00
Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

19:00
1
Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

18:40
Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

18:00
Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

18:20
Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

17:00
Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

17:40
Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

17:18
"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

16:30
Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

16:00
De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved