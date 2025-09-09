🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

Les grands gagnants du tirage des 16e de finale de la Coupe de Belgique ? Tout dépend du point de vue, mais Tubize-Braine est en tout cas très heureux d'affronter les champions de Belgique.

Les 16e de finale de Croky Cup réserveront quelques duels assez déséquilibrés sur papier : le Club de Bruges affrontera l'Eendracht Alost, le RSC Anderlecht ira à Ninove, Zulte Waregem affrontera Bilzen et la RAAL le KSK Heist, par exemple.

L'Union Saint-Gilloise, elle, affrontera un club de D1 ACFF, et n'aura pas bien loin pour se déplacer : les champions de Belgique iront à Tubize. La Royale Union Tubize-Braine, après avoir affronté le RSC Anderlecht la saison passée, recevra en effet l'USG, et visiblement, les joueurs en sont ravis.

La réaction du vestiaire de la @RUTB_BE quand ils apprennent qu’ils vont jouer contre l’@UnionStGilloise en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. 😎🏆 #crokycup pic.twitter.com/yqNOQcmztm — D1 Média (@d1media_) September 8, 2025

Via ses réseaux sociaux, la RUTB a en effet diffusé des images du tirage, auquel ont assisté les joueurs et le staff tous ensemble. Au moment de découvrir l'identité de leur adversaire, c'est l'euphorie générale. Le stade Maurice Leburton va en effet accueillir un nouveau match de gala.

Reste désormais à en faire plus qu'un match de gala, et à tenter de résister un maximum à l'armada offensive de l'Union Saint-Gilloise. La saison passée au même stade, face à Anderlecht, les Blanc & Or n'avaient pas fait le poids (0-4).

En D1 ACFF, Tubize-Braine a débuté la saison par un 4/6, partageant à domicile face à Stockay avant de l'emporter au Crossing Schaerbeek.