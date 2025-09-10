28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

Le mercato de Genk a été l'un des plus réussis de Belgique, avec des renforts solides et de belles ventes. Mais le dossier Hyeon-gyu Oh reste une ombre au tableau.

Hyeon-gyu Oh était tout proche de rejoindre le VfB Stuttgart, qui proposait 28 millions d’euros pour l’attaquant sud-coréen. Un montant record pour Genk. Le club comme le joueur se réjouissaient du transfert.

L’attaquant s’était envolé pour l’Allemagne afin de passer la visite médicale, normalement une simple formalité. Mais tout a basculé. Selon Erik Hooyberghs, Stuttgart a ressorti un vieux dossier médical d’Oh, alors que le joueur n’avait plus eu de blessures sérieuses depuis des années "Ça ressemblait à une façon de faire baisser le prix", a déclaré le CEO.

Hooyberghs raconte comment la situation s’est déroulée : "Juste avant le match contre Zulte Waregem, tout était réglé. Après la rencontre, Oh est monté dans l’avion pour les tests médicaux. Puis nous avons appris qu’il y avait des tensions à Stuttgart sur le montant proposé."

Pour le CEO, l’affaire a dégénéré inutilement. "On a sorti un dossier médical datant de sept ou huit ans uniquement pour renégocier l’accord. Pour nous, c’était hors de question. Je trouve que c’est une manière indécente de gérer un transfert."

Difficiler d'accepter

La frustration était énorme à Genk. Oh se retrouve avec l’étiquette de joueur fragile, ce qui est totalement faux. Hooyberghs n’exclut pas de nouvelles démarches : "Allons-nous aller plus loin ? Nous allons en discuter dans les prochains jours."