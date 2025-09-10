28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2034

Le mercato de Genk a été l'un des plus réussis de Belgique, avec des renforts solides et de belles ventes. Mais le dossier Hyeon-gyu Oh reste une ombre au tableau.

Hyeon-gyu Oh était tout proche de rejoindre le VfB Stuttgart, qui proposait 28 millions d’euros pour l’attaquant sud-coréen. Un montant record pour Genk. Le club comme le joueur se réjouissaient du transfert.

L’attaquant s’était envolé pour l’Allemagne afin de passer la visite médicale, normalement une simple formalité. Mais tout a basculé. Selon Erik Hooyberghs, Stuttgart a ressorti un vieux dossier médical d’Oh, alors que le joueur n’avait plus eu de blessures sérieuses depuis des années "Ça ressemblait à une façon de faire baisser le prix", a déclaré le CEO.

Hooyberghs raconte comment la situation s’est déroulée : "Juste avant le match contre Zulte Waregem, tout était réglé. Après la rencontre, Oh est monté dans l’avion pour les tests médicaux. Puis nous avons appris qu’il y avait des tensions à Stuttgart sur le montant proposé."

Pour le CEO, l’affaire a dégénéré inutilement. "On a sorti un dossier médical datant de sept ou huit ans uniquement pour renégocier l’accord. Pour nous, c’était hors de question. Je trouve que c’est une manière indécente de gérer un transfert."

Difficiler d'accepter

La frustration était énorme à Genk. Oh se retrouve avec l’étiquette de joueur fragile, ce qui est totalement faux. Hooyberghs n’exclut pas de nouvelles démarches : "Allons-nous aller plus loin ? Nous allons en discuter dans les prochains jours."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Hyun-Gyu Oh

Plus de news

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

14:20
Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

14:00
Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

13:00
Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

13:30
1
Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

12:20
Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

12:00
Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

12:40
1
Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

11:40
"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

11:00
Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

09:30
Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

09:00
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

10:00
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

09:00
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

08:00
Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

08:30
Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

07:40
Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

07:20
Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

07:00
Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

20:00
Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

06:30
La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

21:40
Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

22:00
Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

22:30
L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

21:40
Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

21:00
2
Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

21:20
Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

20:30
Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

19:30
Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

19:00
OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

18:40
OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

16:30
Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

18:20
Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

18:00
📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved