Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

Le RFC Liège a bien débuté sa saison en D1B. Gaëtan Englebert a opéré une opération rajeunissement et a hâte de voir ce que les nouveaux ont dans le ventre.

Avec ses fonctions élargies, Gaëtan Englebert n'a pas chômé cet été, avec pas moins de 11 départs et 13 arrivées. Malgré les quelques bouleversements, l'équipe a repris avec un bilan de 6 sur 12 en D1B et avec une qualification tranquille en Coupe de Belgique pour y défier le Sporting Charleroi.

Parmi les petits nouveaux, on compte notamment le Sénégalais Oumar Diouf. L'attaquant de 22 ans est arrivé en test en provenance de Chypre et a empilé les buts en préparation. Il a confirmé son statut de sensation de la préparation avec 4 buts en 5 matchs officiels.

Typiquement le type de profil abordable recherché par Englebert : "On essaye à chaque fois reconstruire. Et on veut être un peu meilleur dans cette phase de reconstruction. Il faut du temps à certains joueurs pour s'adapter au niveau de la série. La plupart des joueurs que l'on prend vient de plus bas. Il faut voir s'ils sont capables de confirmer ce que l'on a vu à l'échelon amateur au niveau professionnel".

"On accepte la situation, en se disant que sur les deux/trois dernières années, on a perdu sept ou huit joueurs qui sont allés plus haut. C'est une satisfaction pour eux, mais aussi pour le staff et pour le club", explique-t-il sur le plateau de Qu4tre Liège Media.

Un noyau rajeuni

Des paris, le club est obligé d'en faire : "Quand on monte dans le football professionnel après des années dans le football amateur, cela peut devenir compliqué pour certains joueurs 'limites'. Il y a l'âge qui joue aussi. On a pas mal de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, ils sont pour la plupart plus jeunes et avec une bonne marge de progression".

Le club aura-t-il les moyens de se montrer plus ambitieux à l'avenir ? "Si on veut un jour avoir une équipe qui se bat pour la montée, cela doit se construire. Sur plusieurs saisons. Il faut être capable de garder un groupe".

FC Liège

10:30
10:00
09:00
09:30
09:00
08:30
08:00
07:40
07:20
07:00
23:02
21:40
22:30
22:00
21:40
21:00
21:20
20:30
19:30
20:00
19:00
18:40
18:20
18:00
17:30
17:00
16:30
16:00
15:30
15:00
14:20
14:00
13:30
13:00
09/09
12:30
