Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

La carrière de Dante Rigo ressemble de moins en moins au parcours que le football belge lui promettait il y a des années. Mais le milieu de terrain de 26 a au moins retrouvé un club.

Parti au PSV à l'âge de neuf ans, Dante Rigo a longtemps été scruté de très près par la fédération belge. Il faisait d'ailleurs partie de cette génération 98/99 qui a fait parler d'elle à l'Euro U17 en 2015.

Nos espoirs avaient atteint les demi-finales, seulement sortis aux tirs au but par la France. Le groupe comptait en ces rangs des garçons comme Wout Faes, Jorn Vancamp ou Orel Mangala. Mais plusieurs d'entre eux se sont égarés en chemin.

Pour Rigo, titulaire face aux Bleuets, l'après-Euro a débouché sur plusieurs prêts en provenance du PSV. Barré par la concurrence, il a finalement rejoint le Beerschot en 2022. Le natif de Tremelo a surtout joué en D1B, avant de rejoindre Grenoble.

De retour en Belgique

Le milieu défensif reste sur deux saisons intéressantes en Ligue 2 mais n'a pas été prolongé. Il a ainsi passé l'été sans club, faute de proposition concluante. Mais il vient tout de même de retrouver chaussure à son pied, avec un contrat de deux ans à Beveren.

Bob Peeters, directeur sportif des Waaslandiens, se félicite de son arrivée : "Avec Dante, nous recrutons un joueur possédant l'expérience nécessaire, tant en Belgique qu'à l'international. Sa technique de tir et sa vision du jeu apporteront une valeur ajoutée à notre équipe. Dante était libre, nous ne pouvions donc pas laisser passer cette opportunité. Après le départ de Mathis Servais, nous souhaitions renforcer notre milieu de terrain. Avec les arrivées de Ferre Slegers et Dante Rigo, nous espérons y être parvenu".