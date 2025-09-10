Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Atlético Madrid prépare son mercato hivernal et cible un renfort au milieu de terrain. Youri Tielemans serait la cible idéale.

Les dirigeants de l'Atlético Madrid préparent "déjà" leurs prochains coups. Le club madrilène veut renforcer certains postes clés et cherche le profil idéal pour donner un nouvel élan à son milieu de terrain.

Selon le site Fichajes, l’Atlético aurait jeté son dévolu sur Youri Tielemans. Le capitaine des Diables Rouges, sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2027, est évalué à près de 38 millions d’euros par Transfermarkt

Pour s’aligner sur cette valeur, le club espagnol réfléchirait à une offre de 35 millions d'euros et 10 millions en bonus en janvier 2026.

Pour Diego Simeone, Tielemans serait un renfort important. Le Belge apporte à la fois de la force, de la vision de jeu et une solide expérience internationale.

Différent du cas Witsel ?

Axel Witsel n’avait pas trouvé sa place à l'Atletico, Simeone l'avait repositionné en défense centrale. Avec Tielemans, le club viserait cette fois un milieu de terrain naturel.