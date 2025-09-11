C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Alors que la Ligue des champions 2025-2026 n'a pas encore débuté, on sait déjà où se tiendra la finale la saison prochaine. L'UEFA l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué.

C'est à Madrid, à l'Estadio Metropolitano, qu'aura lieu la finale de la plus prestigieuse des compétitions en 2027. La rencontre se déroulera le 5 juin 2027.

Ce stade est celui de l'Atlético Madrid. C'est la deuxième fois qu'une finale de Ligue des Champions aura lieu dans cette enceinte. La première fois c'était en 2019. Liverpool s'était imposé 2-0 face à Tottenham.

"Il s'agira de la sixième finale pour Madrid (seule Londres en a accueilli davantage). L'Estadio Santiago Bernabéu a accueilli les finales de la Coupe des champions/UEFA Champions League en 1957, 1969, 1980 et 2010," précise également l'UEFA.

Si vous n'aviez pas encore l'information, la finale 2026 se déroulera à la Puskás Aréna de Budapest. C'est la première fois qu'une finale sera jouée dans cette enceinte.

Le retour de la Ligue des Champions aura lieu la semaine prochaine. La phase de ligue débutera avec des matchs mardi, mercredi et jeudi prochain.