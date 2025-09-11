Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin
Lucas Stassin aura été l'un des noms brûlants de l'été mais est tout de même resté à Saint-Étienne. Ce n'est pourtant pas faute d'offres concrètes.

Avec ses 11 buts en Ligue 1 rien qu'en 2025, Lucas Stassin s'est petit à petit mué en attraction du mercato français. Lens, le Paris FC ont ainsi fait partie des clubs qui ont essayé de l'arracher à Saint-Étienne. En vain.

Les Verts se sont montrés extrêmement gourmands, contraignant le Brainois à accompagner l'équipe en Ligue 2. Même l'offre d'Al-Hilal n'a pas réussi à faire bouger les lignes.

La tentation moscovite

Et cela ne s'arrête pas là : le CSKA Moscou était également sur les rangs et a même proposé un montant supérieur. Sacha Tavolieri rapporte que le club a russe offrait 25 millions d'euros, plus 12 de bonus.

Jusqu'à 37 millions pour un joueur estimé à 18 briques, voilà qui aurait fait réfléchir plus d'un dirigeants. Mais les Verts sont restés inflexibles, déterminés à garder Stassin pour revenir en Ligue 1 le plus rapidement possible.

Un refus qui s'explique par le montant proposé, mais aussi par la situation géopolitique dans laquelle se trouve la Russie. Plusieurs joueurs et clubs n'ont pourtant pas mis longtemps à peser le pour et le contre du contexte international. Mais Stassin a fini par se faire une raison.

Ligue 2

