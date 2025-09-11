La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions
Photo: © photonews
Dans moins d'une semaine, l'Union Saint-Gilloise entendra l'hymne de la Ligue des Champions retentir du côté d'Eindhoven. Mais Raul Florucz ne sera pas sur le terrain.

Il y a quelques années, l'Union n'osait en rêver. Mais elle disputera bien la Ligue des Champions face aux mastodontes du football européen. La liste officielle de l'Union est publique, consultable sur le site de l'UEFA.

À côté du nom de Raul Florucz, un petit symbole rouge attire l'attention : il stipule que l'attaquant autrichien est suspendu. Et ce, pour les deux prochaines rencontres européennes.

Un coup de sang qui coûte cher

Comme l'explique La Dernière Heure, cela fait suite à une exclusion sous le maillot de l'Olimpija Ljubljana. En février dernier, lors d'un match de tour intermédiaire de Conférence League, Raul avait disjoncté contre le club bosnien de Banja Luka.

La nouvelle attraction de l'Union s'était alors rendu coupable d'un vilan coup de coude dans un duel. Cela lui a valu deux matchs de suspension, il lui reste donc encore deux rencontres à purger.

Le buteur manquera le déplacement de mardi prochain à Eindhoven mais aussi la réception de Newcastle. Il ne sera ainsi mobilisable qu'à partir de la troisième journée et la réception de l'Inter Milan.

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
